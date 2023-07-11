Ребенок, пострадавший от падения дерева в Самаре, спасал малышей

Стали известны подробности ЧП, которое произошло 10 июля во дворе на ул. Гастелло, 47 в Самаре. Здесь дерево упало на 9-летнего мальчика.

фото: Ксения Штефан

"Тишина была. Ни ветерка, ничего. Дети играли на площадке. Трое малышей на карусели. А мальчик 9-летний стоял рядом. Недавно только у него день рождения был — нес игрушку большую с надписью "Девять лет". И вот вдруг он как закричит малышам. Они врассыпную от падающего дерева. Успели спастись. А его по спине задело. Мать сказала, что с позвоночником теперь проблема — лежит на животе в больнице", — рассказывает местная пенсионерка.

Во дворе соседи 11 июля переживают за мальчика.

"Вдруг теперь инвалидом станет? Такой мальчик хороший, жалко его", — качает головой соседка.

Пенсионеры рассказывают — хотели было раньше спилить деревья. Но кому-то из жителей идея не понравилась.

"Начали кричать, что нам бы лишь бы деревья убрать. Вот в итоге и оставили. А коммунальщики приехали после падения дерева, его ствол убрали. А второе такое же оставили. А ещё через дорожку растет дерево — часть его раньше падала, чуть меня не зашибла, когда я цветы поливала. Родные еще обсуждали, что меня чудо спасло", — рассказывает местная пенсионерка.

Сейчас проверку по факту ЧП проводят Следственный комитет и прокуратура. В горадминистрации тоже выясняют детали происшествия.

"Территория закреплена за управляющей компанией ООО "Ассоциация АУК", согласно Постановления Администрации г. о. Самара 1006 от 29.12.2021. Выходом на место установлено, что дерево не сухое (живое). Без признаков гниения. Причина падения устанавливается. Ребенок госпитализирован в больницу Середавина, состояние мальчика стабильное, удовлетворительное. Находится под наблюдением врачей", — сообщили чиновники.