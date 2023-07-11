По факту травмирования ребенка при падении дерева в Самаре возбудили уголовное дело

Во вторник, 11 июля, в связи с травмированием девятилетнего ребенка при падении дерева на детскую площадку у дома 47 на улице Гастелло в Самаре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что в результате падения дерева ребенок получил телесные повреждения. Сейчас он находится в медучреждении в стабильном, удовлетворительном состоянии.

В СУ СК РФ по Самарской области уточнили, что уголовное дело в связи со случившимся возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проверяется деятельность сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный дом.

"По версии следствия их действия (бездействия) могли стать причиной происшествия", - отметили представители регионального следственного управления СК РФ.

Ранее в администрации города сообщали, что территория, на которой произошло ЧП, закреплена за управляющей компанией ООО "Ассоциация АУК".