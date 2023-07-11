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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Выпускница Самарского университета им. Королева получит медаль Российской академии наук

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студентке 4 курса бакалавриата института авиационной и ракетной техники Самарского университета им. Королева Александре Николаевой присуждена медаль и премия РАН за работу "Исследование напряженно-деформированного состояния больших упругих элементов космического аппарата под действием температурного удара". Соответствующее решение 27 июня принял президиум РАН, подводя итоги конкурса 2022 года для молодых ученых и для обучающихся по образовательным программам организаций высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: предоставлено Самарским университетом

РАН ежегодно присуждает медаль с премиями за лучшие научные работы в целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей, содействия профессиональному росту научной молодежи, поощрения творческой активности молодых ученых России и студентов высших учебных заведений в проведении научных исследований. Размер премии победителям составляет 25 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для молодых ученых.

Работы рассматривали в 21 номинации, для каждой из которых отделения РАН сформировали экспертный совет. Решениями экспертных комиссий по результатам конкурса рекомендованы к присуждению медалей 51 работа по 21 направлению. Из них 33 — работы молодых ученых и 19 студенческих. Авторами работ, рекомендованных к премированию — соискателями медалей РАН являются 47 молодых ученых и 19 студентов.

"По нашему направлению рассматривали работы по трем крупным трекам: машиностроение, механика и процессы управления. Два победителя — студента на всю страну! Неплохая такая статистика, — говорит научный руководитель Александры профессор кафедры теоретической механики и кафедры космического машиностроения Андрей Седельников. — Добавлю также, что слабые работы эксперты РАН не отмечают в принципе: в пяти секциях победителей среди студентов не выделили вообще".

Андрей Седельников считает, что завоевать медаль Александре помогла база: "Я этой тематикой занимаюсь с 2009 года, долго искал студента, который подключится к исследованиям. Рассказывал студентам, но не встречал смелых, готовых взяться за непростые вычисления. А Саша, как механик, оказалась с нужной базовой подготовкой для этой темы. Она не побоялась и занялась этой темой".

Явление температурного удара возникает при выходе космического аппарата из тени Земли на освещенный Солнцем участок орбиты и сопровождается скачкообразным изменением температуры поверхности аппарата. Поле температур, в свою очередь, порождает температурные напряжения внутри панелей солнечных батарей, которые приводят к температурным деформациям. Темой исследования Александры Николаевой стало напряженно-деформированное состояние панелей солнечных батарей космического аппарата под действием температурного удара.

"Мой научный путь начался еще с поступления, потому что выбранное направление было фундаментальным, — считает Александра. — И уже на первом курсе бакалавриата я начала выступать на конференциях. Пока университетского уровня. А на третьем курсе мне предложили взяться за исследование воздействия теплового удара на космический аппарат. Тема понравилась сразу, ведь я и хотела углубиться в математический аппарат, да еще с прикладным применением. Хочу признаться, что это трудно, однако сам процесс поиска решения задачи увлекательный. В науке, как и в любом занятии, есть взлеты и падения, а продолжать развиваться вдохновляет преподавательский состав кафедры, на который хочется равняться. Благодарю моего научного руководителя Андрея Валерьевича Седельникова, который приоткрыл для меня дверь в науку и делится своими знаниями, опытом. Так, в соавторстве нами опубликованы несколько статей в журналах с рейтингом Q2 и Q1".

Александра собирается поступать в магистратуру Самарского университета им. Королева и продолжать исследования, усложнять математическую модель задачи и двигаться только вперед.

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