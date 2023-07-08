Танк, парашют и велосипед: в Самаре открылась выставка изобретений Леонардо да Винчи

В пятницу, 7 июля, в музее им. Алабина открылась выставка "Тайны да Винчи", посвященная революционным изобретениям итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи, описавшего и создавшего многие современные механизмы еще на рубеже XV–XVI веков.

На открытии экспозиции музейные кураторы рассказали об уникальной личности да Винчи — человека, намного опередившего свое время и оставившего неизгладимый след в мировой истории. Все желающие получили возможность задать вопросы и узнать больше о том, откуда в нашу жизнь пришли привычные сегодня механизмы и приборы.

Выставка охватила сразу несколько сфер деятельности Леонардо да Винчи — живопись, архитектуру, скульптуру, инженерию, писательство, анатомию.

На выставке представлено более 60 экспонатов в натуральную величину, включая танк, велосипед, пушку, подвесной мост, парашют, водолазный костюм и художественный шедевр "Тайная Вечеря", переложенный в трехмерный формат.

Каждое изобретение да Винчи сопровождается подробным описанием на русском и английском языках. Многие механизмы интерактивны: их можно трогать и самостоятельно изучать, благодаря чему экспозиция будет интересна как взрослым, так и детям. На стенах выставочного зала посетители также могут найти различные эскизы да Винчи и сведения об основных этапах его жизни и работы.

Выставка будет действовать с 7 июля по 1 октября в рабочие часы музея без предварительной записи. Стоимость входных билетов составляет 350 руб. для взрослых, 300 руб. — для студентов и пенсионеров, 250 руб. — для школьников. Бесплатное посещение доступно детям до 7 лет, ветеранам ВОВ и инвалидам. Адрес проведения — ул. Ленинская, 142.