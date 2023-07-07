В Самаре открылась выставка петербургского фотографа Александра Петросяна

В четверг, 6 июля, состоялось открытие фотовыставки "Петербург на дворе" в пространстве бывшей усадьбы Поташиных. Посетителям представили работы известного петербургского фотографа Александра Петросяна. Организатором проекта стал областной музей им. Алабина.

С приветственным словом выступил директор самарского краеведческого музея им. Алабина Андрей Кочетков, рассказавший о проекте "Сохранить как…", направленном на поддержку жителей "старого города", а также восстановление и сохранение старинных городских зданий. По его словам, в рамках данного проекта планируется провести еще две авторские, непохожие друг на друга выставки.

На открытии также присутствовал Вячеслав Вершинин — собственник усадьбы Поташиных, лауреат премии "Старый Новый город". Посетители получили возможность познакомиться и с самим Александром Петросяном — автором представленных на выставке фотографий, чьи снимки публиковались в изданиях "Newsweek", "National Geographic", "GEO", "Известия", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда".

Фотовыставка на территории самарской усадьбы стала увлекательным квестом для всех посетителей. С помощью оригинального путеводителя им предлагалось найти спрятанные во дворе фотографии непривычного для туриста Петербурга: с ветхими зданиями, тесными улочками, руинами, граффити, голыми кирпичами и одинокими деревьями. Все снимки тесно соединились с пространством усадьбы, образовав единое целое с ее объектами: велосипедом, беседкой, купальней.

По словам Александра Петросяна, цель выставки — сохранить историческое наследие через фотографию, вдохновить людей на поиск новых эмоций и впечатлений в привычных символах "старого города", поднять проблему уязвимости памяти и остановить процесс разрушения и забвения.

Представленные фотографии отражают схожесть двух городов — Самары и Петербурга и их старых двориков, живущих собственной жизнью. Благодаря этому прогулка по территории усадьбы становится путешествием одновременно по двум местам и интересным психогеографическим экспериментом.

Выставка "Петербург на дворе" продлится до 30 сентября по адресу ул. Молодогвардейская, д. 6. Свободное посещение доступно по понедельникам, вторникам, средам и воскресеньям с 16:00 до 21:00. В знакомстве с выставкой помогут информационные буклеты, размещенные на официальной странице музея им. Алабина, а также во дворе усадьбы Поташиных.