ТГУ выпустил рекордное число студентов

Свыше 3300 магистрантов, бакалавров и специалистов Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) получили дипломы о высшем образовании и знаки корпоративного отличия. На площади перед главным корпусом ТГУ состоялось самое масштабное, яркое и торжественное событие учебного года - "Выпуск ТГУ-2023".

За 72 года своего существования ТГУ подготовил более 92,5 тысячи специалистов, в том числе для активно развивающихся инновационного и IT-кластеров. В 2023 году из 3304 вчерашних студентов всех форм обучения 322 выпускника получили дипломы с отличием.

Растет число обладателей "Компетентностного профиля" - в этом году их уже 626 человек, на 25 больше, чем в 2022-м. "Компетентностный профиль" - это своеобразный паспорт надпрофессиональных компетенций с оценкой уровня их освоения. Официальное приложение к диплому вручается по итогам сквозной проектной деятельности, которая проходит весь период обучения. В 2021 году Тольяттинский госуниверситет был первым в России вузом, выпускники которого стали обладателями нового документа.

Дипломы о высшем образовании в этом году получают более чем две тысячи бакалавров и магистров, прошедшие обучение полностью онлайн в созданной университетом экосистеме высшего образования "Росдистант". Выпуск 2023 года - шестой для проекта. Дипломы Тольяттинского государственного университета отправляются выпускникам ТГУ в 12 стран мира и 86 регионов Российской Федерации.

Заслуги ТГУ в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетней добросовестной работе в минувшем учебном году отметил президент России Владимир Путин. Коллектив вуза получил благодарность главы государства. Еще одним важным событием стало получение международного свидетельства на товарный знак NewGenUniv - под этим брендом ТГУ выводит на англоязычный образовательный рынок запатентованную систему высшего образования онлайн.

Праздник "Выпуск ТГУ-2023" начался в сквере у главного корпуса университета. В 10:30 здесь были развернуты интерактивные площадки с фотозонами и фуршетом, где недавние студенты, надев полагающиеся случаю мантии и магистерские шапочки, участвовали в конкурсах и выигрывали призы, фотографировались со своими наставниками, гостями и друг с другом. В мантию и конфедератку уже традиционно нарядили и скульптуру Шурика на ступенях вуза.

Официальная часть торжества стартовала в полдень с шествия знаменной группы, в которую вошли лучшие выпускники университета: мастер спорта России, победитель чемпионата России по карате Кирилл Кузнецов, капитан шестикратного чемпиона России - команды Togliatti Racing Team Михаил Гололобов и мастер спорта России по синхронному плаванию София Куприян.

С получением высшего образования выпускников поздравил ректор ТГУ Михаил Криштал: "Поздравляю тех, кто учился очно, и тех, кто учился онлайн в формате Росдистанта. Тех, кто сейчас находится здесь, на главной площади университета, и во всех регионах нашей страны, а также за ее пределами. Вы окончили университет, который одновременно служит федеральным опорным университетом региона и официально входит в число лидеров российского высшего образования. Мы стремились давать вам самые актуальные знания, а еще делали все, чтобы вы могли в полной мере почувствовать себя членами студенческого братства ТГУ. В этом году у нас рекордное количество выпускников. С учетом декабрьского выпуска вас будет почти 4 тысячи. А всего за время существования нашего вуза мы подготовили более 92 тысяч специалистов. Теперь и вы можете по праву называть ТГУ своей альма-матер. Учиться на протяжении всей жизни - современный тренд. Сегодня выигрывают те, кто готов постоянно работать над собой, самосовершенствоваться, осваивать новые компетенции. Именно поэтому каждый год мы запускаем в ТГУ новые программы высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе и в онлайн-формате. И мы всегда рады вновь видеть вас в ТГУ в любом качестве - студента, слушателя, партнера или сотрудника! Желаю вам больших успехов, быстрого карьерного роста, ярких позитивных эмоций от жизни, крепкого здоровья. Просто удачи! Всегда помните, что ТГУ - ваша альма-матер, и гордо и с честью несите звание выпускника Тольяттинского госуниверситета! В добрый путь!"

Глава Тольятти, член координационного совета ТГУ Николай Ренц пожелал выпускникам верить в себя и никогда не сдаваться: "Мне сейчас хотелось бы быть среди вас и тоже получать диплом. Быть таким же прекрасным, как вы, с такими же улыбками и горящими глазами, с дерзновенными мечтами и уверенностью. Не сомневаюсь, что те знания и навыки, которые вы получили в стенах университета, помогут вам. Искренне желаю вам стать настоящими профессионалами. Поверьте, нет ничего более радостного, чем делать любимую работу, которая получается. Это сопоставимо по значимости с благополучием и хорошей семьей. Работа, которую умеешь делать, всегда нравится, всегда делает тебя счастливым".

Двум выпускникам ТГУ Николай Ренц вручил медали губернатора Самарской области "За особые заслуги в профессиональном образовании". Бакалавр гуманитарно-педагогического института Дина Машарипова и магистрант института машиностроения Дмитрий Щеголев - отличники учебы, в активе которых успехи в научных мероприятиях, посвященных проблемам и перспективам развития Самарской области, в общественной и социально значимой деятельности.

Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор напомнил вчерашним студентам, что именно им предстоит строить Россию, и призвал делать все, чтобы мир становился лучше:

"Дорогие выпускники, сегодня важнейший момент в вашей жизни - вы получаете дипломы высшего образования. Не высокого, а в максимальной степени высшего образования. Это говорит о том, что вы специалисты, о том, что вы теперь можете полученные знания смело использовать в своей жизни. Диплом - это не только документ, это указание вперед. Это еще одна ступенька в вашей жизни, их будет много. Но я хотел бы, чтобы в вашей жизни были и другие ступени - ступени нравственные, духовного совершенствования. Чтобы вы были не только умными и образованными, но и благородными, человеколюбивыми, милосердными".

Разделить праздник выпускников вместе с преподавателями вуза и родителями пришли почетные гости: депутаты Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева и Владимир Бокк, председатель думы г.о. Тольятти Николай Остудин, его заместитель Юрий Сачков, президент Тольяттинской академии управления Игорь Богданов, директор МБУ "Гимназия 38", заслуженный учитель Российской Федерации, победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2002", лауреат Премии Президента РФ, Юлия Мищенко. Многие из них когда-то были выпускниками Тольяттинского политехнического института и Тольяттинского филиала Самарского педагогического университета (ТПИ, ТФ СГПУ - ныне ТГУ).

На церемонии "Выпуск ТГУ - 2023" из рук почетных гостей лучшие выпускники ТГУ получили заслуженные награды. Решением экспертного совета вуза высшим знаком отличия, корпоративной наградой "Зеленое яблоко" отмечены 20 выпускников. Наградные дипломы и подарки от университета также получили 18 победителей конкурса выпускных квалификационных работ и 2 куратора проектной деятельности.

Ежегодно поощрять лучших выпускников университета стало доброй традицией и у индустриальных партнеров ТГУ. Награды отличившимся вручили представители крупнейших промышленных предприятий региона ПАО "ТольяттиАзот", АО "АВТОВАЗ", ПАО "КуйбышевАзот".

Выпускники Росдистанта ТГУ тоже стали участниками праздника: они наблюдали за происходящим на площади благодаря трансляции, которую в официальной группе ТГУ во "ВКонтакте" обеспечивали специалисты молодежного медиахолдинга ТГУ "Есть talk!".

Финалом торжественной церемонии вручения дипломов "Выпуск-2023" в ТГУ стал традиционный ритуал "Верность университетскому братству". Каждый выпускник перекинул кисточку своей конфедератки справа налево (обряд посвящения в специалисты), после чего по сигналу подбросил конфедератку вверх.

Церемония "Выпуск ТГУ-2023" состоялась при поддержке Союза машиностроителей России.