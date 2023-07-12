"Ростелеком" протянул гигабитную сеть до частного сектора Сызрани

"Ростелеком" построил оптику до поселка Композиторов на территории городского округа Сызрань Самарской области. Около 600 семей получили доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"Сызрань — город с многовековой историей и большим количеством малоэтажной застройки. Для того чтобы обеспечить жителей частного сектора современными услугами связи, мы протянули 12 километров распределительной кабельной сети от магистральных каналов. Строительство завершили на два месяца раньше запланированного срока".
Доступ к интернету обеспечен по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть) со скоростью передачи данных до 500 Мбит/с. Линия связи заводится в дом. Жители поселка Композиторов по одному кабелю одновременно могут подключить несколько цифровых услуг: видеосервис Wink для просмотра сотен телеканалов, десятков тысяч фильмов и сериалов, видеонаблюдение для обеспечения безопасности, готовые решения для умного дома.
Почти треть семей поселка подали заявки на подключение услуг "Ростелекома" еще на этапе строительства сети.
Алексей Морунов, житель поселка Композиторов:
"Моя старшая дочь пишет дипломную работу и часто обращается за первоисточниками к интернету. Младшая — выполняет задания на лето дистанционно. Мы с женой пользуемся доставкой в онлайн-магазинах и общаемся в соцсетях. Бабушка раньше всех освоила управление просмотром на интерактивном ТВ и смотрит фильмы без рекламы".
Жителям частного сектора доступны несколько тарифных планов. Линейка "Технологии развлечения" включает скоростной интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. "Технологии выгоды" дополнены мобильной связью для всей семьи. Пакетные предложения тарифа "Игровой" приносят пользователям специальные бонусы.
Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.