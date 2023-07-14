"Шёлковый путь" прошел через Самару

Каждый год ралли-рейд "Шелковый путь" становится ключевым событием в календаре российских гонщиков. В этом году международную конкуренцию им составили участники из 23 стран: Абхазии, Афганистана, Армении, Албании, Белоруссии, Китая, Кипра, Франции, Ирана, Ирака, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Ливана, Литвы, Молдавии, Сербии, Сирии, Швейцарии, Туркменистана и Узбекистана.
Тем интереснее было самарцам посмотреть на самые быстрые автомобили и самых быстрых гонщиков, которые приехали на "Солидарность Самара Арену" и разбили там свой бивуак — передвижной лагерь, где команды отдыхают, чинятся и готовятся к следующему этапу. Специфика ралли накладывает свой отпечаток на все: от подготовки техники и трассы, логистики и снабжения до режима работы и отдыха гонщиков и механиков.
Долгие изнуряющие спецучастки, даром, что скорость на них ограничена 140 км/ч, вытрясают душу из экипажа, жара обезвоживает организм, а уровень глюкозы в крови при таких запредельных нагрузках резко падает. Организаторы предусмотрели сухой паёк, в который в том числе входят питательные батончики G-Drive и одноименная вода, обогащенная магнием — такой спецнабор помогает спортсменам быстро восполнить силы даже в пылу борьбы. Это сильно выручает спортсменов как во время гонки, так и при внезапных поломках. Самая частая техническая проблема — пробитое колесо. Попробуйте-ка на жаре поменять хотя бы одно колесо на своей машине? А теперь представьте, каково приходится экипажу на трассе, ведь покрышка КамАЗа или МАЗа в сборе с диском весит 120 килограммов! Жесткий норматив требует потратить на подобную остановку не более 4-4,5 минут! А потом снова в кабину и снова борьба. С жарой, с трассой, с секундомером и с самим собой! Вот здесь и как нельзя кстати помогают приятные на вкус калории! При более серьёзной поломке в сухом пайке помимо консервов и галет есть всё необходимое: сухое горючее, спички, спиртовые салфетки, ложки и вилки, поэтому даже мотоциклист-одиночка сможет продержаться долгое время, пока ждёт помощь организаторов.
По прибытии машины в закрытый парк напряжение гонки спадает, спортсмены расслабляются, идут в столовую, где повара приготовили им горячий ужин, а их машины попадают в заботливые руки механиков.
Первым делом, конечно, мойка. Экологическая культура организаторов ралли распространяется и на обращение с отходами: помимо раздельного сбора мусора непременным условием является первозданная чистота места (площадки) после того, как лагерь снимется для переезда на следующий этап. Поэтому никакой грязи после себя!
Следом идет заправка. В такую жару крайне критична устойчивость топлива к детонации, которая приводит к неправильной работе двигателя. Чтобы все команды и гонщики были в одинаковых условиях топливный оператор ралли Шелковый путь 2023 — сеть АЗС "Газпромнефть" — заправляет технику гонщиков и организаторов на всем маршруте гонки. Караван ралли сопровождают 8 бензовозов и 2 автотопливозаправщика повышенной проходимости для работы на труднодоступных спецучастках. Они везут с собой дизель и бензины G-Drive! Конечно, форсированные моторы требуют топливо стабильного качества, поэтому наряду с бензовозами спортсменов сопровождает мобильная топливная лаборатория сети АЗС "Газпромнефть". Для чистоты эксперимента на маршруте она появляется всегда внезапно и дополнительно диагностирует топливо прямо из бензовозов, чтобы убедиться, что с ним не произошли изменения в пути. Ведь топливный караван преодолевает путь даже длиннее, чем участники ралли, так как нефтепродукты едут с нефтебаз компании из Москвы и Омска, где расположены собственные нефтезаводы. Лаборатории требуется всего 15-20 минут для полного исследования любого бензина или дизеля. Проверяется его фракционный состав, октановое число для бензина и цетановое — для дизеля, соответствие параметров ГоСТу и техническому регламенту Таможенного союза.
На этом работа механиков не заканчивается, а только начинается! Им нужно успеть обслужить и, если потребуется, отремонтировать любую неисправность, возникшую на трассе. Работы здесь хоть отбавляй: полная протяжка всего автомобиля, проверка состояния узлов и агрегатов, замена вышедших из строя деталей и долив технологических жидкостей.
И здесь на помощь труженикам гаечного ключа приходит другая лаборатория — G-Energy. Она специализируется на исследованиях смазочных материалов и предиктивной аналитике. Специалисты берут пробы масла из двигателей и агрегатов и проводят исследование этих проб на высокочувствительном оборудовании и выдают свои рекомендации. После исследования в спектрометре определяется наличие посторонних примесей в масле. Например, повышенное содержание кремния говорит о попадании в масло песка, т. е. следует обратить внимание на герметичность впускного тракта двигателя, а появление металлов, например, алюминия, говорит о начавшемся ускоренном износе поршней, железа — об износе поршневых колец и гильз цилиндров, ну, а медь или свинец в масле сигнализируют о критическом состоянии вкладышей и скором ремонте всей цилиндро-поршневой группы! Следы воды в масле говорят о попадании в него охлаждающей жидкости, а если это масло из моста или раздатки — о негерметичности сальников и срочном ремонте узла! Ну, а потеря вязкости масла всех установленной величины говорит о попадании в него топлива. И эти диагнозы ставятся за считанные минуты! За сервисную ночь лаборанты успевают "выписать рецепты" практически всем автомобилям участников! Представляете, какое подспорье для поддержания здоровья авто? Причем работа лаборатории отражается и на обычных автолюбителях — весь опыт в гонках эксперты используют для разработки новых масел G-Energy, уже учитывающих специфику эксплуатации двигателя в экстремальных условиях.
Самарские болельщики до поздней ночи смотрели, как слаженно и расторопно работают команды на площадке "Солидарность Самара Арены" — сразу видно, что у них за плечами не одно ралли.
Победа в ралли "Шёлковый путь" — это очень престижное достижение гонщика, а для его команды это означает, что каждое звено отработало безукоризненно. Ведь для этого должно совпасть множество факторов: безошибочное прохождение дистанции, быстрый сервис и надёжный тыл, высокое качество топлива, отменное здоровье спортсмена, ну, и, конечно, Её Величество Удача!
Последние комментарии
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))