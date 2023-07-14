"Шёлковый путь" прошел через Самару

Каждый год ралли-рейд "Шелковый путь" становится ключевым событием в календаре российских гонщиков. В этом году международную конкуренцию им составили участники из 23 стран: Абхазии, Афганистана, Армении, Албании, Белоруссии, Китая, Кипра, Франции, Ирана, Ирака, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Ливана, Литвы, Молдавии, Сербии, Сирии, Швейцарии, Туркменистана и Узбекистана.

Тем интереснее было самарцам посмотреть на самые быстрые автомобили и самых быстрых гонщиков, которые приехали на "Солидарность Самара Арену" и разбили там свой бивуак — передвижной лагерь, где команды отдыхают, чинятся и готовятся к следующему этапу. Специфика ралли накладывает свой отпечаток на все: от подготовки техники и трассы, логистики и снабжения до режима работы и отдыха гонщиков и механиков.

Долгие изнуряющие спецучастки, даром, что скорость на них ограничена 140 км/ч, вытрясают душу из экипажа, жара обезвоживает организм, а уровень глюкозы в крови при таких запредельных нагрузках резко падает. Организаторы предусмотрели сухой паёк, в который в том числе входят питательные батончики G-Drive и одноименная вода, обогащенная магнием — такой спецнабор помогает спортсменам быстро восполнить силы даже в пылу борьбы. Это сильно выручает спортсменов как во время гонки, так и при внезапных поломках. Самая частая техническая проблема — пробитое колесо. Попробуйте-ка на жаре поменять хотя бы одно колесо на своей машине? А теперь представьте, каково приходится экипажу на трассе, ведь покрышка КамАЗа или МАЗа в сборе с диском весит 120 килограммов! Жесткий норматив требует потратить на подобную остановку не более 4-4,5 минут! А потом снова в кабину и снова борьба. С жарой, с трассой, с секундомером и с самим собой! Вот здесь и как нельзя кстати помогают приятные на вкус калории! При более серьёзной поломке в сухом пайке помимо консервов и галет есть всё необходимое: сухое горючее, спички, спиртовые салфетки, ложки и вилки, поэтому даже мотоциклист-одиночка сможет продержаться долгое время, пока ждёт помощь организаторов.

По прибытии машины в закрытый парк напряжение гонки спадает, спортсмены расслабляются, идут в столовую, где повара приготовили им горячий ужин, а их машины попадают в заботливые руки механиков.

Первым делом, конечно, мойка. Экологическая культура организаторов ралли распространяется и на обращение с отходами: помимо раздельного сбора мусора непременным условием является первозданная чистота места (площадки) после того, как лагерь снимется для переезда на следующий этап. Поэтому никакой грязи после себя!

Следом идет заправка. В такую жару крайне критична устойчивость топлива к детонации, которая приводит к неправильной работе двигателя. Чтобы все команды и гонщики были в одинаковых условиях топливный оператор ралли Шелковый путь 2023 — сеть АЗС "Газпромнефть" — заправляет технику гонщиков и организаторов на всем маршруте гонки. Караван ралли сопровождают 8 бензовозов и 2 автотопливозаправщика повышенной проходимости для работы на труднодоступных спецучастках. Они везут с собой дизель и бензины G-Drive! Конечно, форсированные моторы требуют топливо стабильного качества, поэтому наряду с бензовозами спортсменов сопровождает мобильная топливная лаборатория сети АЗС "Газпромнефть". Для чистоты эксперимента на маршруте она появляется всегда внезапно и дополнительно диагностирует топливо прямо из бензовозов, чтобы убедиться, что с ним не произошли изменения в пути. Ведь топливный караван преодолевает путь даже длиннее, чем участники ралли, так как нефтепродукты едут с нефтебаз компании из Москвы и Омска, где расположены собственные нефтезаводы. Лаборатории требуется всего 15-20 минут для полного исследования любого бензина или дизеля. Проверяется его фракционный состав, октановое число для бензина и цетановое — для дизеля, соответствие параметров ГоСТу и техническому регламенту Таможенного союза.

На этом работа механиков не заканчивается, а только начинается! Им нужно успеть обслужить и, если потребуется, отремонтировать любую неисправность, возникшую на трассе. Работы здесь хоть отбавляй: полная протяжка всего автомобиля, проверка состояния узлов и агрегатов, замена вышедших из строя деталей и долив технологических жидкостей.

И здесь на помощь труженикам гаечного ключа приходит другая лаборатория — G-Energy. Она специализируется на исследованиях смазочных материалов и предиктивной аналитике. Специалисты берут пробы масла из двигателей и агрегатов и проводят исследование этих проб на высокочувствительном оборудовании и выдают свои рекомендации. После исследования в спектрометре определяется наличие посторонних примесей в масле. Например, повышенное содержание кремния говорит о попадании в масло песка, т. е. следует обратить внимание на герметичность впускного тракта двигателя, а появление металлов, например, алюминия, говорит о начавшемся ускоренном износе поршней, железа — об износе поршневых колец и гильз цилиндров, ну, а медь или свинец в масле сигнализируют о критическом состоянии вкладышей и скором ремонте всей цилиндро-поршневой группы! Следы воды в масле говорят о попадании в него охлаждающей жидкости, а если это масло из моста или раздатки — о негерметичности сальников и срочном ремонте узла! Ну, а потеря вязкости масла всех установленной величины говорит о попадании в него топлива. И эти диагнозы ставятся за считанные минуты! За сервисную ночь лаборанты успевают "выписать рецепты" практически всем автомобилям участников! Представляете, какое подспорье для поддержания здоровья авто? Причем работа лаборатории отражается и на обычных автолюбителях — весь опыт в гонках эксперты используют для разработки новых масел G-Energy, уже учитывающих специфику эксплуатации двигателя в экстремальных условиях.

Самарские болельщики до поздней ночи смотрели, как слаженно и расторопно работают команды на площадке "Солидарность Самара Арены" — сразу видно, что у них за плечами не одно ралли.

Победа в ралли "Шёлковый путь" — это очень престижное достижение гонщика, а для его команды это означает, что каждое звено отработало безукоризненно. Ведь для этого должно совпасть множество факторов: безошибочное прохождение дистанции, быстрый сервис и надёжный тыл, высокое качество топлива, отменное здоровье спортсмена, ну, и, конечно, Её Величество Удача!