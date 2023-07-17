В Тольятти прошел фестиваль искусств "Тремоло"

XVI фестиваль музыки и искусств "Тремоло", традиционно проводимый на летней веранде ресторанного комплекса "Амбар" на берегу Волги в Тольятти, завершился. В течение четырех дней здесь проходили концертные программы под общим названием "Большие итальянские каникулы". Среди участников этого сезона — музыканты и коллективы из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.

В этом году фестиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Давний партнер фестиваля — Музей Актуального Реализма — совместно с тольяттинским творческим объединением "Сады" в рамках фестиваля развернул выставочный проект "Пространства и плоскости" с живописными графическими работами и инсталляциями. Произведения Татьяны Чириковой, Татьяны Минсафиной с элементами театральности хорошо узнаваемы зрителями, а графика и арт-объекты Марии Армен, Евгении Зуевой, Анны Иванушкиной и других участников выставки порадовали публику оригинальными решениями. Художник и создатель собственных перфомансов Николай Кузнецов на этот раз подготовил открытки с авторскими портретами звезд фестиваля прошлых лет.

Артисты тольяттинского театра "Вариант" под руководством Галины Швецовой-Скрипинской создавали атмосферу итальянского карнавала через перформансы на открытых площадках пирса и устраивали фотосессии со зрителями.

Программа праздника искусств охватила такие музыкальные направления как джаз, киномузыка, вокальный и инструментальный кроссовер, рок и другое. Все они находятся в русле заявленного организаторами вектора на демократичность и доступность подачи музыкального материала.

Концерт "Кино и джаз" в первый вечер фестиваля представил Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан с дирижером и саксофонистом, заслуженным артистом Татарстана Сергеем Васильевым. В программе "Возвращение в Сан-Ремо" хиты итальянской эстрады исполнили вокалисты проектов "Тенора XXI века" и VEGAS Дмитрий Сибирцев, Александр Богданов, Станислав Мостовой, Сергей Писарев, Екатерина Миронычева, Анна Синицына и Виктория Шевцова.

Вечер Dolce Vita с Московским молодежным симфоническим оркестром имени М.М. Ипполитова-Иванова под управлением художественного руководителя фестиваля "Тремоло" Фабио Мастранджело был посвящен музыке итальянского кино.

Завершил фестиваль уникальный концерт "Опера vc Рок", подготовленный петербургской кроссовер-группой Bis Quit Band и солистами Самарского оперного театра Георгием Шагаловым, Анной Костенко и солисткой Мариинского театра Ольгой Пудовой. Музыканты представили не просто рок-обработки популярных оперных и фольклорных тем для русских народных инструментов, но и сопроводили это оригинальными световыми, визуальными эффектами.

Интересным новым опытом и дополнением к фестивальной программе стал концерт-импровизация "Диджей-сет". Необычный формат в лучах заката на пирсе презентовали гости из Крыма — камерный оркестр "Новая гармония" совместно с диджеями, цимбалисткой Евгенией Самохиной и мультиинструменталисткой Татьяной Вохминой.

Также в рамках фестиваля прошла насыщенная детская программа с бесплатными мастер-классами по музыке, живописи, хореографии для ребят двух возрастных групп — 3-8 лет и 8-17 лет. Всего на площадках было около 400 детей.

На пресс-конференции, состоявшейся накануне заключительного концерта, итоги фестиваля подвел его руководитель Алексей Возилов. "С каждым годом фестиваль наращивает обороты и продолжает удивлять публику. Уже 14 лет мы формируем что-то новое в плане синтеза искусств, отличаемся разножанровостью, любим эксперименты. Само название "Тремоло" диктует нам находиться в постоянном развитии, вибрациях, устраивать необычные коллаборации с коллективами, артистами. И тот факт, что на финальный концерт все билеты давно закончились, говорит о том, что зрители нас поддерживают и тоже готовы удивляться", — сказал Алексей Возилов.

Солистка Мариинского театра, обладательница великолепного сопрано, лауреат международных конкурсов Ольга Пудова отметила: "Формат программ, предлагаемых организаторами и руководителем группы Bis Quit Андреем Антиповым, кажется мне очень привлекательным. На такого рода фестивальные концерты приходит много молодежи, которая любит рок-музыку, техно, другие стили, но никогда не была в опере. Услышав оперные арии в адаптированном для них варианте, молодые люди потом стремятся попасть в оперу и расширить свои музыкальные впечатления".

По мнению певицы, сейчас русское исполнительское искусство не утратило своей востребованности за границей, наши исполнители продолжают выступать на зарубежных сценах, а проведение фестиваля "Большие итальянские каникулы" на Волге в российском городе с итальянским названием говорит об открытости нашей культуры.

Проведение следующего фестиваля "Тремоло" намечено на 4–6 июля 2024 года.