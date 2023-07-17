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Муниципалитеты Власть и политика

ТГУ становится драйвером развития Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая набережная, школы, больницы, стела "Радость труда" — в Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) обсудили итоги и перспективы развития Тольятти.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Сотрудники ТГУ, представители местного самоуправления и ТОС, бизнес-сообществ и общественных организаций, других общественных институтов гражданского общества собрались в университете на городской форум, который прошёл при участии председателя Координационного совета ТГУ губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Мы уже не в первый раз собрались в Тольяттинском госуниверситете, и для меня это очень важно. ТГУ — один из значимых драйверов развития не только городского округа Тольятти, но и всей Самарской области, — отметил губернатор. — Я с удовольствием пообщался со студентами. Они — будущее Тольятти, Самарской области и всей России. И я рад, что у нас есть возможность поговорить о перспективах развития города, о значимых общественных проектах, которые здесь реализуются".

Динамика развития Тольятти за последние пять лет ускорилась на порядок. В этом уверен ректор ТГУ Михаил Криштал, который выступил на форуме, прежде всего, как житель города Тольятти, гражданин и горожанин.

"Я живу здесь со своего трёхлетнего возраста. Есть с чем сравнивать. Раньше говорили, что Тольятти безликий. Сейчас так уже не скажешь, — подчеркнул Михаил Криштал. — Город сильно преобразился. Молодой, развивающийся и очень удобный для жизни. И это не только дороги, которые стали практически идеальными, но и набережная, самая красивая на Волге, парки и скверы. Город меняется не только внешне, но и внутренне, перестраивая экономику с сугубо индустриальной в экономику знаний. Вернулась гордость за то, что ты тольяттинец. Очевидно, что этим ускорением развития мы обязаны, прежде всего, нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову".

Развитие города происходит в том числе через интенсивное развитие Тольяттинского госуниверситета. В 2017 году ТГУ официально стал федеральным опорным университетом региона. А в 2021 году при поддержке региона и лично губернатора Дмитрия Азарова успешно завершил эту программу и вошёл в программу стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", которая объединила ведущие вузы страны.

"Конечно, университет заинтересован в развитии городской инфраструктуры и принимает в этом активное участие. ТГУ выдвигает инициативы по благоустройству Тольятти, организовывает их обсуждение с горожанами. Ещё в 2019 году губернатор поддержал концепцию ТГУ по развитию исторического центра Центрального района. В рамках этой концепции разработаны проекты благоустройства улицы Жилина, Молодёжного бульвара, Центрального парка, Центральной площади. Все эти проекты реализованы или реализуются. Отмечу, что в плане реализации Стратегии развития Тольятти до 2030 года из 217 инициатив 44 выдвинуты ТГУ", — рассказал Михаил Криштал.

ТГУ разработал концепцию развития Линейного центра Автозаводского района, в том числе организовал соучаствующее проектирование 32-го квартала. В рамках этой концепции при поддержке городской власти силами ТГУ реализуется масштабный проект реставрации и актуализации мозаичной стелы "Радость труда". Уникальный объект планируется представить городскому сообществу осенью нынешнего года.

Во многом благодаря поддержке губернатора при работе с федеральными структурами ТГУ уже в ближайшее время достроит новый корпус, где разместится университетский технопарк.

"Здесь будут созданы универсальные участки изготовления опытных образцов и несколько мелкосерийных производств инновационной продукции. Это и биорезорбируемые имплантаты из магния, и ультразвуковые комплексы, в том числе для АВТОВАЗа и для медицины. Это наш вклад в импортоопережение и в технологический суверенитет", — подчеркнул ректор ТГУ.

Для АВТОВАЗа Тольяттинский госуниверситет готовит и высококвалифицированные кадры. С 2017 года между ТГУ и автогигантом действует договор о целевой подготовке специалистов инженерного профиля.

"Завод, переживший в прошлом году не самый простой период и ценой колоссальных усилий коллектива сумевший сохранить производство, сегодня как никогда в таких специалистах нуждается", — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Как открытый город развивается кампус ТГУ. Благодаря губернатору университет попал в программу "500 бассейнов" и построил современный, с уникальной архитектурой, физкультурно-оздоровительный комплекс, полностью отвечающий всем требованиям, в том числе для маломобильных групп населения.

"Развитие кампуса становится всё более актуальным в свете заключённого месяц назад договора между ТГУ и техническим институтом Чанчжоу о совместной подготовке 1200 китайских студентов. Мы должны будем это сделать в течение пяти лет. Как видите, город становится привлекательнее и для зарубежных студентов", — подчеркнул Михаил Криштал.

Нельзя не сказать и о поддержке военнослужащих и мобилизованных. В ТГУ действует военный учебный центр, который входит в тройку крупнейших в России — всего их 120. Он готовит артиллеристов — офицеров кадра и запаса, а также сержантов и солдат запаса.

"В СВО сейчас принимают участие многие выпускники нашего военного учебного центра. Постоянное внимание и поддержку — и материальную, и моральную — самим участникам СВО и их семьям трудно переоценить. Я хорошо это знаю как председатель фонда "Духовное наследие", через который эта поддержка идёт, — сказал Михаил Криштал. — Хорошо видна консолидация общества. Поддержка идёт от региональной и городской власти, от предприятий и организаций, от простых горожан".

На всестороннюю поддержку военнослужащих и их семей направлена деятельность Самарской региональной общественной организации "Возвращение". Проект запущен с одобрения губернатора и главы Тольятти.

По словам Дмитрия Азарова, изменения, которые произошли в городе, были бы невозможными без поддержки Владимира Путина. Президент России всегда держит в фокусе внимания то, что происходит в Тольятти.

"Даже на нашей встрече с Владимиром Владимировичем, которая прошла весной, первый вопрос президента был: "Как дела на АВТОВАЗе, как дела в Тольятти?" Горжусь тем, что мы можем называть Тольятти городом президентской поддержки. И то, что президент держит в фокусе внимания происходящее в городе, ко многому и обязывает", — уверен губернатор.

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