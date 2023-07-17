Самарская область примет участие в конкурсе "Столица изобретательства-2024"

14 июля Самарский университет им. Королева с рабочим визитом посетил генеральный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, он познакомился с опытом Технологического центра аддитивного производства по коммерциализации разработок и посетил Центр истории авиационных двигателей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Визит состоялся в рамках подготовки заявки Самарской области для участия в конкурсе "Столица изобретательства-2024". Самарская область входит в ТОП-10 страны по количеству заявок на изобретения и полезные модели - в 2022 году подано 373 заявок, выдано 295 патентов.
В сопровождении Надежды Развейкиной и Елены Шихановой, представителей кафедры социальных систем и права Самарского университета им. Королева и членов рабочей группы Центра патентной аналитики НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", Антон Ищенко посетил несколько площадок инновационного производства.
Технологический центр аддитивного производства удивил Антона Ищенко разнообразием изделий, произведенных в том числе под авторством студентов. Один из сувениров, выполненных в технологии 3D-печати, гость увез с собой.
Во время экскурсии по Центру истории авиационных двигателей Антон Ищенко узнал об опыте университета по сохранению научно-технического наследия государства и популяризации прорывных изобретений отечественных изобретателей, вдохновляющих школьников и студентов на новые важные технические открытия.
Еще одним пунктом программы визита стал Центр серийного производства СамГМУ в Индустриальном парке "Преображенка". В ходе встречи были обсуждены модели коммерциализации разработок, необходимость развития компетенций ученых по охране и защите своих изобретений. Антон Ищенко рассказал об опыте инновационных производств в других регионах и предложил Центру патентной аналитики НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" разработать стратегию охраны трека технологий.
В завершение дня состоялось рабочее совещание в правительстве Самарской области под председательством Натальи Катиной, заместителя председателя правительства, участие в котором принял ректор Владимир Богатырев.
В ходе совещания обсуждался план мероприятий, который станет основой заявки Самарской области на конкурс "Столица изобретательства-2024". Антон Ищенко подчеркнул необходимость активного вовлечения вузов, НИИ, промышленных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса в развитие сферы интеллектуальной собственности в регионе, а также важность выдвижения инициатив в контексте Концепции научно-технологического развития страны до 2030 года. Одним из критериев оценки конкурсной заявки является охват населения, участвующего в мероприятиях по тематике конкурса.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.