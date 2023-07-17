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Образование Общество

Самарская область примет участие в конкурсе "Столица изобретательства-2024"

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 июля Самарский университет им. Королева с рабочим визитом посетил генеральный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, он познакомился с опытом Технологического центра аддитивного производства по коммерциализации разработок и посетил Центр истории авиационных двигателей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Визит состоялся в рамках подготовки заявки Самарской области для участия в конкурсе "Столица изобретательства-2024". Самарская область входит в ТОП-10 страны по количеству заявок на изобретения и полезные модели - в 2022 году подано 373 заявок, выдано 295 патентов.

В сопровождении Надежды Развейкиной и Елены Шихановой, представителей кафедры социальных систем и права Самарского университета им. Королева и членов рабочей группы Центра патентной аналитики НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", Антон Ищенко посетил несколько площадок инновационного производства.

Технологический центр аддитивного производства удивил Антона Ищенко разнообразием изделий, произведенных в том числе под авторством студентов. Один из сувениров, выполненных в технологии 3D-печати, гость увез с собой.

Во время экскурсии по Центру истории авиационных двигателей Антон Ищенко узнал об опыте университета по сохранению научно-технического наследия государства и популяризации прорывных изобретений отечественных изобретателей, вдохновляющих школьников и студентов на новые важные технические открытия.

Еще одним пунктом программы визита стал Центр серийного производства СамГМУ в Индустриальном парке "Преображенка". В ходе встречи были обсуждены модели коммерциализации разработок, необходимость развития компетенций ученых по охране и защите своих изобретений. Антон Ищенко рассказал об опыте инновационных производств в других регионах и предложил Центру патентной аналитики НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" разработать стратегию охраны трека технологий.

В завершение дня состоялось рабочее совещание в правительстве Самарской области под председательством Натальи Катиной, заместителя председателя правительства, участие в котором принял ректор Владимир Богатырев.

В ходе совещания обсуждался план мероприятий, который станет основой заявки Самарской области на конкурс "Столица изобретательства-2024". Антон Ищенко подчеркнул необходимость активного вовлечения вузов, НИИ, промышленных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса в развитие сферы интеллектуальной собственности в регионе, а также важность выдвижения инициатив в контексте Концепции научно-технологического развития страны до 2030 года. Одним из критериев оценки конкурсной заявки является охват населения, участвующего в мероприятиях по тематике конкурса.

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