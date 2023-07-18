На автомобиле в Татарстан: как сделать путешествие еще интереснее

Путешествие на машине — это отличная возможность побывать в самых красивых уголках нашей страны, которые вы давно мечтали увидеть. Вы сами выбираете маршруты и места, которые хотите посетить, и не зависите от расписания общественного транспорта. И только вам решать, какой будет ваша поездка — продолжительной или короткой: по желанию маршрут можно изменить, уменьшить или, наоборот, расширить. А еще вам не потребуется даже экскурсовод. Читайте в нашем материале о том, как узнать много нового в автомобильной поездке в Татарстан, имея только лишь смартфон.

Познакомиться с Татарстаном ближе вам поможет МТС: компания представила автомобильный аудиогид по 180-километровому туристическому маршруту "Казань-Болгар".

Автомобильный маршрут к "Северной Мекке" проходит через Лаишевский, Алексеевский и Спасский районы Республики Татарстан. Аудиоэкскурсия состоит из 50 фрагментов, каждый из которых рассказывает о какой-то локации на этом пути. Все "эпизоды" совмещены с точками на карте. Поэтому в пути можно не только послушать, например, о местах, где родился и вырос поэт и государственный деятель Гавриил Державин, но и посмотреть их, сделав небольшую остановку.

Кроме того, аудиогид рассказывает о старинных селах с древним церквями. Например, можно узнать, зачем в одну из таких церквей местные жители приносят свои домашние тапочки.

Также определенно стоит сделать небольшой крюк и заехать в Лаишево, где с берега открывается невероятный вид на "Камское море". А еще в Лаишеве можно посетить поселок, построенный в качестве декорации для съемок сериала "Зулейха открывает глаза". Киногородок — это воссозданный сибирский поселок Семрук (спецпоселение в тайге на берегу Ангары).

Аудиогид, конечно же, рассказывает и об интересной и драматичной истории средневекового государства Волжская Булгария с его столицей Болгаром.

Сейчас музей-заповедник Булгарское городище является объектом всемирного наследия UNESCO. Кроме того, именно Болгар считается местом официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 г. и поэтому служит объектом паломничества мусульман.

Автомобильный аудиогид бесплатный и доступен абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии нужно установить приложение МТС Live на смартфон, в разделе Digital-контент найти аудиогид "Казань-Болгар" и следовать по маршруту. Аудиогид можно скачать, после чего он будет работать автономно, так что можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

В разработке аудиогида МТС участвовали местные жители, энтузиасты и краеведы. Голосом гида стала актриса театра и кино, заслуженная артистка Татарстана Лейсан Дусаева.