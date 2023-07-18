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Образование Общество

Студенты ТГУ получат 7 млн рублей на создание инновационных стартапов

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги III очереди всероссийского конкурса "Студенческий стартап". Его победителями стали сразу семь проектных команд ТГУ, каждая из которых получит по 1 млн рублей.

Конкурс проводит Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Его главная цель — сделать университеты местом запуска стартапов, стимулировать молодёжное предпринимательство в стране. В этом году на конкурс поступило заявок на рекордные 6 млрд рублей. Грант в 1 млн рублей на развитие своих бизнес-идей получат 1235 студентов из 68 регионов и 236 вузов России.

Отбор проектов проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообществ, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, при рассмотрении заявок особое внимание уделялось стартапам, "ориентированным на критически важные для страны отрасли". Среди них медицина, приборостроение, а также технологии, направленные на импортозамещение.

Тольяттинский госуниверситет уже становился победителем "Студенческого стартапа". В прошлом году пятикурсник института математики, физики и информационных технологий ТГУ Станислав Хошов получил 1 млн рублей на развитие своего IT-проекта Skillhub.ru. На этот раз жюри конкурса одобрило сразу семь грантовых заявок от студентов ТГУ — самое большое количество среди вузов Самарской области. В основном это проекты в сфере цифровых технологий и приборостроения.

Второкурсник института машиностроения Роман Грачёв подал на конкурс проект робототехнического комплекса для дефектоскопии трубопроводов малого диаметра. Робототехника увлекает Романа с детства, а разработкой сервисного робота для помощи в обслуживании трубопровода студент начал заниматься задолго до поступления в ТГУ, куда, кстати, перевёлся из престижного столичного вуза.

"Трубопроводы подвергаются химическим и физическим изменениям, из-за чего их дальнейшая эксплуатация невозможна или несёт экономический ущерб. Робот передвигается внутри трубы и при помощи ультразвуковых датчиков производит диагностику. В ходе проведения работ устройство формирует карту участков, на которой выявлены аварийные зоны. Мы планируем собрать устройство стадии TRL-6, которое заинтересует химические, нефтегазовые и жилищно-коммунальные компании", — рассказал Роман Грачёв, добавив, что на данном этапе в команду проекта входит девять человек.

Миллионный грант позволит Екатерине Чижаткиной с командой единомышленников продолжить разработку электрического мотовездехода для бездорожья. Екатерина уже пятый год является участником инженерного проекта ТГУ "Формула Студент", который её настолько увлёк, что, окончив бакалавриат ТГУ по направлению "Лингвистика. Перевод и переводоведение", она поступила в магистратуру по направлению "Машиностроение. Эксплуатация транспортных средств".

"Участники проекта "Формула Студент" не только проектируют болиды, но и параллельно учатся создавать собственные потенциально коммерческие проекты. Мой проект по разработке электрического мотовездехода как раз из таких, — говорит Екатерина Чижаткина. — Я и ещё двое студентов по собственной инициативе во внеучебное время решили заняться созданием мотовездеходов, которые можно было бы использовать для мониторинга особо охраняемых природных территорий. Недавно мы закончили сборку нашего первого бензинового прототипа, в конце апреля испытали его в реальных условиях эксплуатации. На базе бензинового трайка планируем далее проектировать его электрическую версию. Наш электротрайк может быть востребован лесничествами и природоохранными организациями, а также охотниками, рыболовами, туристами и просто любителями активного отдыха на природе. Финансирование, полученное по итогам конкурса, пойдёт на закупку материалов и компонентов для создания мотовездехода. Уже через год, когда он будет готов и испытан, можно будет задуматься о первых продажах".

Вторая попытка участия в "Студенческом стартапе" оказалась удачной для проекта социальной сети "Новая глава", она заявляется как альтернатива запрещённым в России иностранным соцсетям. Команда проекта подавала его на конкурс ещё в прошлом году. Тогда "Новая глава" прошла отборочный этап, но в число победителей не вошла. Но работа над соцсетью не останавливалась и миллион рублей позволит реализовать многие намеченные планы.

"Проект активно развивается. Команда из десяти человек трудится пять дней в неделю по четыре часа вне зависимости от личных дел, учёбы, дополнительной работы, — заверяет Рустам Гайсин, руководитель проекта, студент 2-го курса института математики, физики и информационных технологий ТГУ. — На данном этапе приложение работает в режиме открытого тестирования. Каждый может войти в сеть, попробовать её возможности, дать нам обратную связь. Уже сейчас можно обмениваться сообщениями, создавать групповые чаты, загружать изображения, получать коины за лайки, а также покупать и продавать свой персонализированный контент. У нас есть дорожная карта проекта, мы даже идём с опережением графика. По мере необходимости будем расширять свою команду. Сейчас активно ищем мобильных разработчиков, JavaScript-разработчиков. Будем рады, если к нам присоединятся желающие".

24 июля начнётся заключение договоров с победителями конкурса "Студенческий стартап". Через год каждый должен представить заявленные результаты по развитию своего проекта.

Проекты-победители III очереди конкурса "Студенческий стартап" от Тольяттинского госуниверситета:

  • "Технология автоматизации освещения "ИН-ЯН", заявитель Ашот Саносян;
  • "Разработка ручного ультразвукового хирургического инструмента для эндопротезирования", заявитель Николай Спиридонов;
  • "Разработка электрического мотовездехода для бездорожья", заявитель Екатерина Чижаткина;
  • "Социальная сеть "Новая глава", заявитель Рустам Гайсин;
  • "Робототехнический комплекс для дефектоскопии трубопроводов малого диаметра", заявитель Роман Грачёв;
  • "Мониторинг силового трансформатора с функциями предиктивной аналитики", заявитель Лев Москалев;
  • "EQUIX" — ПО для быстрого создания креативных, современных и функциональных графических интерфейсов", заявитель Владислав Печкин.

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