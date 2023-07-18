В июле в регионе пресечено 244 административных правонарушения, совершенных мотоциклистами

На территории региона продолжаются целенаправленные профилактические мероприятия на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, в том числе и на создание ими ночного шума.

Решение о проведении специализированных рейдов было принято начальником областного главка после сообщений граждан о создаваемом ночном шуме водителями двухколесных транспортных средств.

Жители региона обращались с жалобами в территориальные органы внутренних дел, а также оставляли сообщения в популярных сообществах в социальных сетях. Особый дискомфорт доставляют владельцы мотоциклов с прямоточным выхлопом.

При проведении целенаправленных рейдовых мероприятий плотность нарядов дорожно-патрульной службы увеличивается путем задействования руководящим составом и штабными сотрудниками Госавтоинспекции.

Так, за июль текущего года в результате принятых мер полицейскими пресечено 244 административных правонарушения, совершенных владельцами мототранспорта. Кроме того, выявлено четыре единицы мототехники, чьи владельцы внесли изменения в конструкцию. Четыре мотоцикла за допущенные их водителями грубые нарушения правил дорожного движения были помещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекторы уделяют повышенное внимание соблюдению правил дорожного движения участниками дорожного движения, профилактические мероприятия среди водителей мототранспорта направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Полицейские также ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушения "закона о тишине". Тем же, кто не соблюдает установленных правил и ревом мотора мешает людям отдыхать, сотрудники полиции напоминают об административной ответственности.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.