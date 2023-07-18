16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На жителя Сызрани завели дело за истязание сына С красным жезлом и полицейским: в МВД прокомментировали видео со странным пассажиром В июле в регионе пресечено 244 административных правонарушения, совершенных мотоциклистами Сызранец напивался и избивал семилетнего сына Силовики проводят обыски в управлении Росалкогольрегулирования по ПФО из-за "Мистера Сидра"

Происшествия

С красным жезлом и полицейским: в МВД прокомментировали видео со странным пассажиром

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 18 июля, в соцсетях появилось видео от лица довольно веселого пассажира. Он машет красным жезлом, рассказывает, что у него все хорошо и снимает, как полицейский на машине якобы доставляет его домой. Видео "приправлено" нецензурными выражениями. Авторы самарских интернет-пабликов подумали, что это мужчина, который ранее также на камеру бил чужие автомобили. Оказалось, что история несколько другая.

"Сегодня утром в полицию Самары поступила информация от местного жителя о том, что на одной из улиц в транспортном потоке замечен автомобиль, который передвигался рывками, хаотично перестраивался из ряда в ряд, водитель которого периодически выходил из него и вел себя неадекватно, пытаясь препятствовать движению других автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли по указанному адресу, отстранили данного водителя от управления автотранспортом и направили его на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль 19-летнего парня отправили на штрафстоянку. А вот самому весельчаку грозит наказание по нескольким статьям административного кодекса. В отношении него собрали материалы по 
ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), ч.1 и ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление автомобилем без страховки), ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление ТС при наличии условий, при которых эксплуатация запрещена), ст. 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Полицейские направят материалы в суд для принятия решения.

Гид потребителя

Последние комментарии

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Сергей Курылев 18 июня 2023 07:41 В Кинеле неадекватный мужчина напал на маленького ребенка на детской площадке

Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6