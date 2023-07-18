С красным жезлом и полицейским: в МВД прокомментировали видео со странным пассажиром

Во вторник, 18 июля, в соцсетях появилось видео от лица довольно веселого пассажира. Он машет красным жезлом, рассказывает, что у него все хорошо и снимает, как полицейский на машине якобы доставляет его домой. Видео "приправлено" нецензурными выражениями. Авторы самарских интернет-пабликов подумали, что это мужчина, который ранее также на камеру бил чужие автомобили. Оказалось, что история несколько другая.

"Сегодня утром в полицию Самары поступила информация от местного жителя о том, что на одной из улиц в транспортном потоке замечен автомобиль, который передвигался рывками, хаотично перестраивался из ряда в ряд, водитель которого периодически выходил из него и вел себя неадекватно, пытаясь препятствовать движению других автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли по указанному адресу, отстранили данного водителя от управления автотранспортом и направили его на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль 19-летнего парня отправили на штрафстоянку. А вот самому весельчаку грозит наказание по нескольким статьям административного кодекса. В отношении него собрали материалы по

ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), ч.1 и ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление автомобилем без страховки), ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление ТС при наличии условий, при которых эксплуатация запрещена), ст. 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Полицейские направят материалы в суд для принятия решения.