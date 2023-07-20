Самарец второй раз выиграл в "Спортлото", на этот раз более 10 млн рублей

Благодаря лотереям семьи "Спортлото" в России ежегодно появляются новые победители с многомиллионными денежными призами, среди которых есть и жители Самарской области. К примеру, самарец Олег Шепелев* дважды выиграл в "Спортлото "5 из 36" крупные денежные призы.

Всего за три года в стране появились 453 новых миллионера, выигравшие по 1 000 000 рублей и более. А 30 августа 2020 года у одного из счастливчиков совпала числовая комбинация в "Спортлото "4 из 20" — так житель Перми стал обладателем рекордного суперприза в размере 545 947 491 рублей.

Кроме того, за три года еще 215 россиян стали обладателями крупных денежных призов: от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Дважды войти в одну реку

Олег Шепелев — настоящий лотерейный счастливчик. В 61663-м тираже "Спортлото "5 из 36" он сразу выиграл приз в размере 2 000 000 рублей и суперприз 8 189 700 рублей. Благодаря тому, что участник приобрел билет на десять розыгрышей подряд и отметил во втором поле дополнительное число, общая сумма выигрыша по билету увеличилась на 1 200 рублей и составила 10 190 900 рублей.

"Спортлото "5 из 36" — единственная гослотерея, в которой есть две крупные категории выигрышей. Приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором, а чтобы выиграть суперприз, необходимо отгадать все числа в двух игровых полях.

Магия декабря

Первый крупный выигрыш у Олега случился в декабре 2021 года. Тогда мужчина выиграл 1 848 636 рублей в 40746-м тираже любимой лотереи. Второй раз ему вновь повезло через год в декабре 2022 года. Теперь везунчик может по праву считать для себя декабрь судьбоносным месяцем удачи.

На оформление в Москву во второй раз Олег приехал с сыном Григорием*, ведь именно он косвенно оказался виновником победы.

"1 декабря у сына появилось предчувствие, что мне скоро опять повезет в лотерее. Он навскидку назвал мне числа, которые считает счастливыми. С того момента я покупал в день по одному билету на десять тиражей подряд. Мы думали, что повезет 22 числа, как в прошлом году, но нет. Даже немного расстроились, но я продолжил участвовать. День "Х" наступил через неделю — 28 декабря. Скажу честно, выигрывать больше десяти миллионов куда приятнее!" — улыбается участник.

У супругов семейный бизнес — лаборатории в сельскохозяйственной сфере. На первый выигрыш пара купила земельный участок для расширения дела. Второй вложат в строительство новой лаборатории и развитие бизнеса.

"Спортлото" — один из самых узнаваемых лотерейных брендов в России. Он продолжает традиции легендарного советского "Спортлото", ставшего культурным феноменом своей эпохи.

На сегодняшний день распространителем государственных лотерей семейства "Спортлото" является "Столото". Среди них — "Большое Спортлото", "Спортлото "4 из 20", "Спортлото "6 из 45", "Спортлото "7 из 49" и "Спортлото "5 из 36".

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются министерство финансов РФ и министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые "Столото", за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, что вносит существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителей.