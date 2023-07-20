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Страхование Финансы

Стихия разгулялась: ВСК проанализировал географию и размер выплаты каско по природным катаклизмам

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юг России является лидером по количеству страховых случаев по каско, произошедших в результате стихийных бедствий — таковы данные исследования Страхового Дома ВСК. На ЮФО приходится 66% подобных ЧП, на втором месте сибирские регионы — 6%. Основной причиной стихийных бедствий в РФ становятся ливни.

С начала 2023 года наибольшее число автомобилей, пострадавших из-за стихийного бедствия, было зафиксировано в Ростовской области (44% от общего числа подобных страховых случаев в РФ). Причина — продолжительные ливни в июне, результатом которых стали затопленные авто, падение деревьев на транспортные средства и пр.

На втором месте в антирейтинге опасных регионов — Краснодарский край (14%). На Кубани стихийные бедствия случались регулярно в течение всего 2023 года. На третьем — Адыгея (7%), там основной причиной обращений стали также продолжительные ливни в мае этого года.

Самая крупная компенсация — 5,8 млн рублей — была выплачена предпринимателю из Кузбасса за пострадавший грузовик (самосвал) Shacman SX3318.

В столичном регионе число обращений от автомобилистов из-за природных катаклизмов находится на минимальном уровне — не более 2,5% таких ЧП. В связи с проливным дождем, прошедшим 18 июля, в ВСК ожидаются первые обращения. Пока заявленных страховых событий зафиксировано не было, представители компании проводят разъяснения для пострадавших о порядке действий для получения выплаты.

Основное число происшествий с авто из-за стихийных бедствий происходит в сезон отпусков — только в мае 49% от всех подобных страховых случаев с начала года, в июне было зафиксировано 11%. Поэтому при путешествии на авто, в особенности в Южные регионы, рекомендовано оформление полиса каско — обязательное страхование не покрывает риски, связанные с затоплениями, падениями деревьев на авто и пр.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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