Стихия разгулялась: ВСК проанализировал географию и размер выплаты каско по природным катаклизмам

Юг России является лидером по количеству страховых случаев по каско, произошедших в результате стихийных бедствий — таковы данные исследования Страхового Дома ВСК. На ЮФО приходится 66% подобных ЧП, на втором месте сибирские регионы — 6%. Основной причиной стихийных бедствий в РФ становятся ливни.

С начала 2023 года наибольшее число автомобилей, пострадавших из-за стихийного бедствия, было зафиксировано в Ростовской области (44% от общего числа подобных страховых случаев в РФ). Причина — продолжительные ливни в июне, результатом которых стали затопленные авто, падение деревьев на транспортные средства и пр.

На втором месте в антирейтинге опасных регионов — Краснодарский край (14%). На Кубани стихийные бедствия случались регулярно в течение всего 2023 года. На третьем — Адыгея (7%), там основной причиной обращений стали также продолжительные ливни в мае этого года.

Самая крупная компенсация — 5,8 млн рублей — была выплачена предпринимателю из Кузбасса за пострадавший грузовик (самосвал) Shacman SX3318.

В столичном регионе число обращений от автомобилистов из-за природных катаклизмов находится на минимальном уровне — не более 2,5% таких ЧП. В связи с проливным дождем, прошедшим 18 июля, в ВСК ожидаются первые обращения. Пока заявленных страховых событий зафиксировано не было, представители компании проводят разъяснения для пострадавших о порядке действий для получения выплаты.

Основное число происшествий с авто из-за стихийных бедствий происходит в сезон отпусков — только в мае 49% от всех подобных страховых случаев с начала года, в июне было зафиксировано 11%. Поэтому при путешествии на авто, в особенности в Южные регионы, рекомендовано оформление полиса каско — обязательное страхование не покрывает риски, связанные с затоплениями, падениями деревьев на авто и пр.