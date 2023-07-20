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Общество

Куйбышевский НПЗ помогает развиваться родному городу

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейший в Самаре нефтеперерабатывающий завод стал победителем регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Куйбышевский НПЗ признан лучшим сразу в нескольких номинациях, в том числе таких значимых как "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы" и "За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий".

Фото: www.rosneft.ru

Куйбышевский НПЗ — один из крупнейших работодателей в регионе. Здесь, как и на других дочерних предприятиях НК "Роснефть", придерживаются принципов высокой социальной ответственности. Особое внимание на заводе уделяют созданию благоприятной социальной среды, предоставляют сотрудникам дополнительную социальную защиту, оказывают содействие профессиональному росту. На предприятии постоянно совершенствуется система охраны труда и улучшаются условия для сотрудников. Более того, заводчане — один их тех коллективов, в котором любят и ценят спорт, поддерживают здоровый образ жизни.

Неслучайно КНПЗ было удостоено диплома победителя в специальной номинации.

В то же время предприятие никогда не остается безучастным к нуждам горожан, и, как крупный благотворитель, реализует инвестиционные проекты и вкладывает средства в поддержку образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений. Ежегодно помощь от нефтепереработчиков получают десятки больниц и поликлиник, школ и детсадов, культурно-досуговых центров. Предприятие также оказывает поддержку ветеранам и пенсионерам. За годы проведения активной социальной политики на заводе сформировалось волонтерское движение. Одна из наиболее значимых инициатив добровольцев КНПЗ — поддержка детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Победа в номинации "За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий" тоже закономерна.

Победителями и призерами регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" стали и другие самарские предприятия "Роснефти". Среди них — "Самаранефтегаз", "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и корпоративные научные институты.

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