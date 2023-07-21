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Здравоохранение Общество

В Самарской области за полгода зафиксировали 5 случаев бешенства среди животных

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за 6 месяцев 2023 года зарегистрировано пять случаев заболеваний бешенством среди животных на территории двух районов. Четыре случая — в Борском районе и один — в Жигулевске. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Самарской области.

"Четыре случая заболевания зарегистрированы среди лисиц, один — у домашней собаки", — рассказали в управлении.

Также в ведомстве сообщили, что с января по июнь в региональные учреждения здравоохранения по поводу повреждений, полученных от животных, обратились 4461 жителей. Из них четверть — дети до 14 лет (1153 человека).

"В структуре пострадавших от повреждений животными по Самарской области удельный вес укусов дикими животными составил 2,3%, сельскохозяйственными животными составил 0,4%. 97,3% пришлось на долю домашних животных (собаки и кошки), в том числе известных — 72,6%, неизвестных (безнадзорных) — 27,4%", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

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