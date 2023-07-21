В Самарской области за полгода зафиксировали 5 случаев бешенства среди животных

В Самарской области за 6 месяцев 2023 года зарегистрировано пять случаев заболеваний бешенством среди животных на территории двух районов. Четыре случая — в Борском районе и один — в Жигулевске. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Самарской области.
"Четыре случая заболевания зарегистрированы среди лисиц, один — у домашней собаки", — рассказали в управлении.
Также в ведомстве сообщили, что с января по июнь в региональные учреждения здравоохранения по поводу повреждений, полученных от животных, обратились 4461 жителей. Из них четверть — дети до 14 лет (1153 человека).
"В структуре пострадавших от повреждений животными по Самарской области удельный вес укусов дикими животными составил 2,3%, сельскохозяйственными животными составил 0,4%. 97,3% пришлось на долю домашних животных (собаки и кошки), в том числе известных — 72,6%, неизвестных (безнадзорных) — 27,4%", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров