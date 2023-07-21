В музее Модерна пройдет концерт-спектакль "Пер Гюнт"

В субботу, 22 июля, в 16:00 музей Модерна приглашает на семейный концерт-спектакль "Пер Гюнт" Эдварда Грига", 6+. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Пьесы Эдварда Грига для сольного фортепиано и фортепиано в четыре руки прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов Валентины Яхьяевой и Марианы Новиковой.
Рассказчица — артистка Татьяна Жирихина (Санкт-Петербург) — познакомит с увлекательными историями из детства и юности норвежского композитора, расскажет, что в жизни он считал важным и как начал сочинять музыку.
Участники перенесутся в сказочный мир одного из самых знаменитых героев музыки Э. Грига — Пера Гюнта. Прозвучат любимые многими композиции — "Утро", "В пещере горного короля", "Танец Анитры" в исполнении фортепианного дуэта.
Видеоиллюстрации на основе песочной анимации, созданные Марией Ворониной, будут сопровождать исполнение.
Продолжительность: 50 минут. Организаторы просят записаться по ссылке. Приобрести билет можно в кассе музея в день мероприятия.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!