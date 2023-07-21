16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Модерна пройдет концерт-спектакль "Пер Гюнт" В Доме Сивре состоится джазовый концерт Софии Ацбехи Негги и квартета Константина Хазановича В Тольятти прошел фестиваль искусств "Тремоло" В Музее модерна прозвучали романсы русских и зарубежных композиторов Фестиваль "Кошкин Джаз" пройдет в Самаре с 28 по 30 июля

Музыка Культура

В музее Модерна пройдет концерт-спектакль "Пер Гюнт"

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 июля, в 16:00 музей Модерна приглашает на семейный концерт-спектакль "Пер Гюнт" Эдварда Грига", 6+. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Пьесы Эдварда Грига для сольного фортепиано и фортепиано в четыре руки прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов Валентины Яхьяевой и Марианы Новиковой.

Рассказчица — артистка Татьяна Жирихина (Санкт-Петербург) — познакомит с увлекательными историями из детства и юности норвежского композитора, расскажет, что в жизни он считал важным и как начал сочинять музыку.

Участники перенесутся в сказочный мир одного из самых знаменитых героев музыки Э. Грига — Пера Гюнта. Прозвучат любимые многими композиции — "Утро", "В пещере горного короля", "Танец Анитры" в исполнении фортепианного дуэта.

Видеоиллюстрации на основе песочной анимации, созданные Марией Ворониной, будут сопровождать исполнение.

Продолжительность: 50 минут. Организаторы просят записаться по ссылке. Приобрести билет можно в кассе музея в день мероприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6