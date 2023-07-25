Лечу на Сахалин: на остров приглашают медиков с зарплатой до 300 тысяч рублей

Зарабатывать 200-300 тысяч рублей в месяц в мобильных бригадах, освоить современное оборудование, получить новые знания и опыт работы — такие возможности предлагают самарским специалистам в сфере здравоохранения. Медицинские учреждения Сахалина сегодня остро нуждаются в кардиологах, неврологах, эндокринологах, отоларингологах и других дефицитных кадрах.

Полгода назад по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Сахалинская область была определена как территория, оказывающая поддержку дальневосточным регионам по организации цифровых процессов в сфере медицины. Выбор был не случаен — за последнее время области удалось достигнуть высоких показателей по доступности медицинской помощи, среди которых — увеличение количества талонов и сокращение времени ожидания врача.

Здравоохранение на Сахалине сегодня бурно развивается — приезжие медики отмечают налаженную систему электронного документооборота и передовые смарт-технологии, благодаря которым местным удалось побороть бюрократию и обходиться без лишних бумаг. Кроме того, на Сахалине ценят время квалифицированных специалистов, делегируя часть функций административному персоналу.

Вновь прибывшим медикам предлагается несколько вариантов работы. Один из них — устроиться в мобильную бригаду и принимать пациентов в самых отдаленных и труднодоступных районах острова. Мобильный десант предоставляет равные возможности для всех сахалинцев получать консультации узких специалистов недалеко от дома, рассказала первый заместитель министра здравоохранения Ирина Великанова.

К примеру, в июне село Костромское обслуживала бригада офтальмологов. Мобильный комплекс оснащён всем необходимым диагностическим оборудованием: пневмотонометром, авторефрактометром, офтальмоскопом, оптическим когерентным томографом и другой аппаратурой для комплексного обследования. За день бригада принимала до 25 человек. В зависимости от результатов осмотра пациенты получали рекомендации по лечению или направление в районные и областные медучреждения.

Работают в отдаленных селах и стоматологи, а также детские специалисты. Состав и график выезда бригад определяют для каждого населенного пункта отдельно, ориентируясь на запросы местных жителей, а запись на прием ведется заранее. В зависимости от потребности десант может состоять из специалистов одного профиля или быть разнопрофильным.

Врачи поделились впечатлениями от первых командировок: комфорт гарантирован, нагрузка не чрезмерная, а польза от таких поездок — очевидная.

По государственной программе предусмотрена единовременная денежная выплата 1 500 000 рублей при переезде, компенсация аренды жилья, всесторонняя помощь супругам медиков и их детям. И все это в дополнение к зарплате до 300 000 рублей.

Сахалин привлекает медиков не только в мобильные бригады, например, в столице, Южно-Сахалинске, открылся высокотехнологичный центр профилактических медицинских осмотров — пока единственный в России.

На острове построена новая станция скорой медицинской помощи. Открыт центр медицины катастроф и информационно-аналитический центр. Современные технологии внедряют на всех уровнях начиная с первого: в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях. По оценке министерства здравоохранения Сахалинской области, это позволяет достичь высокой доступности медицинской помощи для жителей, а для медиков сделать работу максимально привлекательной.

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