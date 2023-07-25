Победители регионального этапа представят Самарскую область в финале всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Победители регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" от Самарской области примут участие в федеральном финале. 42 конкурсные заявки до 20 августа 2023 года будут направлены в федеральную конкурсную комиссию.
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится в целях развития муниципального управления и содействует популяризации самых эффективных решений в важнейших сферах деятельности органов местного самоуправления.
Традиционно конкурс проходит по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами; обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах; укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне; модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город").
Самарская область является ежегодным участником конкурса. В этом году от 25 муниципальных образований заявки поступили по всем пяти номинациям.
Федеральная конкурсная комиссия по организации и проведению всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" до 15 октября 2023 года определит 5 победителей конкурса по всем номинациям конкурса в каждой категории участников.
Напомним, что муниципальные образования Самарской области дважды становились победителями федерального этапа. Так, в 2021 году в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" Самара вошла в пятерку лидеров всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", заняв IV место (среди муниципальных округов, городских округов и городских поселений). В прошлом году в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления" победителем стало сельское поселение Михайло-Овсянка Пестравского района.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули