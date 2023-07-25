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Муниципалитеты Власть и политика

Победители регионального этапа представят Самарскую область в финале всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Победители регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" от Самарской области примут участие в федеральном финале. 42 конкурсные заявки до 20 августа 2023 года будут направлены в федеральную конкурсную комиссию.

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится в целях развития муниципального управления и содействует популяризации самых эффективных решений в важнейших сферах деятельности органов местного самоуправления.

Традиционно конкурс проходит по 5 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами; обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах; укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных   мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне; модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город").

Самарская область является ежегодным участником конкурса. В этом году от 25 муниципальных образований заявки поступили по всем пяти номинациям.

Федеральная конкурсная комиссия по организации и проведению всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" до 15 октября 2023 года определит 5 победителей конкурса по всем номинациям конкурса в каждой категории участников.

Напомним, что муниципальные образования Самарской области дважды становились победителями федерального этапа. Так, в 2021 году в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" Самара вошла в пятерку лидеров всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", заняв IV место (среди муниципальных округов, городских округов и городских поселений). В прошлом году в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления" победителем стало сельское поселение Михайло-Овсянка Пестравского района.

 

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