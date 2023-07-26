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Самарчанка взяла "серебро" на чемпионате России по вейкборду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по воднолыжному спорту в дисциплине "вейкборд-катер".

Фото: Министерство спорта Самарской области

В соревнованиях выступили спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Ярославской, Самарской, Псковской, Московской и Ленинградской областей.

Представительница 63 региона Мария Кондукова завоевала серебряную медаль в открытой женской категории, уступив сопернице из Санкт-Петербурга Кушковской Анне-Марии.

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