Самарчанка взяла "серебро" на чемпионате России по вейкборду

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по воднолыжному спорту в дисциплине "вейкборд-катер".
В соревнованиях выступили спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Ярославской, Самарской, Псковской, Московской и Ленинградской областей.
Представительница 63 региона Мария Кондукова завоевала серебряную медаль в открытой женской категории, уступив сопернице из Санкт-Петербурга Кушковской Анне-Марии.
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Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))