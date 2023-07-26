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Единоборства Спорт

Самарец Александр Лифанов выиграл чемпионат России по современному пятиборью

МОСКВА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве на площадках Московской академии современного пятиборья завершился лично-командный чемпионат России по современному пятиборью. Он собрал сильнейших спортсменов со всей страны.

Самарский спортсмен Александр Лифанов (ГАУ ДО СО "СШОР № 5") в личном зачете по итогам пяти дисциплин показал результат 1524 балла и завоевал золотую медаль. Это второе золото на чемпионате страны в карьере пятиборца. Ранее Александр выигрывал турнир в 2020 году.

Второе место занял Егор Громадский из Московской области (1519). Бронзовым призером стал ростовчанин Петр Борщев (1515).

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Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

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