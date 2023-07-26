Самарец Александр Лифанов выиграл чемпионат России по современному пятиборью

В Москве на площадках Московской академии современного пятиборья завершился лично-командный чемпионат России по современному пятиборью. Он собрал сильнейших спортсменов со всей страны.
Самарский спортсмен Александр Лифанов (ГАУ ДО СО "СШОР № 5") в личном зачете по итогам пяти дисциплин показал результат 1524 балла и завоевал золотую медаль. Это второе золото на чемпионате страны в карьере пятиборца. Ранее Александр выигрывал турнир в 2020 году.
Второе место занял Егор Громадский из Московской области (1519). Бронзовым призером стал ростовчанин Петр Борщев (1515).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?