Кушать подано: как в самарских школах обновляют пищеблоки

К началу учебного года завершится капитальный ремонт пищеблоков в 10 школах областной столицы. Речь про ранее созданные учебные заведения, в которых столовые не соответствовали современным стандартам. Как идут работы оценили депутаты городской думы Самары во время выездного заседания.

Обновление школьных пищеблоков в самарских школах проходит по региональной программе: 65% средств, необходимых на ремонт горячих цехов, выделяется из областного бюджета. Город софинансирует работы по ремонту, а также закупку оборудования и мебели. Это позволяет выполнять работу комплексно, говорит председатель гордумы Алексей Дегтев.

"Мы ремонтируем всю столовую — зону для приготовления пищи, входную, зону для приема пищи, приемки продуктов и цеха, — перечислил спикер. — В прошлом году во всех школах, где был проведен капитальный ремонт, вырос охват горячим питанием".

В этом году правительство региона направило на капремонт школьных столовых в Самаре около 42 млн рублей. Еще 22 млн рублей поступают из городской казны. Изначально в плане ремонта было девять учебных заведений, но экономия при проведении торгов позволила включить в список еще одно.

Например, в школе № 141 работы практически завершены, убедились депутаты. Скоро можно будет приступать к установке оборудования.

"Здание построено в середине прошлого века, тогда отдельных просторных помещений под столовые проект не предусматривали, — рассказал директор Салават Габдрахманов. — Теперь у нас будет новый пищеблок, в котором смогут одновременно питаться по 60 детей".

В школе "Яктылык" ремонт завершат к 10 августа. Если по срокам сдачи претензий к подрядчику нет, то с вывозом строительного мусора возникли проблемы. Представитель подрядчика пообещал, что все накопившиеся отходы увезут на специальный полигон уже до конца месяца и в дальнейшем "уборку" будут производить регулярно.

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