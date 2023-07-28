"Пешая тропа — лицо Самарской области": как маркируют пешеходный маршрут вдоль Самарской Луки

В национальном парке "Самарская Лука" создают пешую круговую тропу для безопасных походов и прогулок протяженностью 230 километров. О том, как проходит процесс маркировки, кто входит в состав команды, что уже готово и что предстоит сделать, рассказал один из основателей проекта Петр Якубсон.

В январе прошлого года самарские активисты, путешественники Татьяна Суркова и Петр Якубсон придумали идею проекта "Путь реки", суть которого — создать пешую тропу, чтобы жители города и туристы могли безопасно гулять и устраивать походы на территории Самарской Луки. Таким образом, природа останется в сохранности, а люди увидят красивые места и не заблудятся.

Сначала построили теоретический маршрут, а размечать на местности стали в этом году. Протяженность маршрута — 230 километров. Он проходит через населенные пункты Рождествено, Выползово, Подгоры, Гаврилова Поляна, Ширяево, Солнечная Поляна, Зольное, Бахилова Поляна, Бахилово, Жигулевск, Яблоневый Овраг, Большая Рязань, Малая Рязань, Богатырская Слобода, Брусяны, Мордова, Лбище, Винновка и Терновое. Разметка уже нанесена на участки от села Новинки до Рождествено и от Рождествено до Ширяево.

"Метки — это такие значки определенной формы, нанесенные краской. Есть несколько разновидностей, вариантов этой разметки, - рассказал Петр Якубсон. - Основной маршрут отмечен красными горизонтальными полосами на белом фоне. Зачастую люди приезжают на Самарскую Луку через пристань или автобусную остановку. До основного маршрута надо еще дойти. Такой подход показан красными вертикальными полосами на белом фоне. Есть альтернативные участки маршрута. Основная тропа идет по природной части, возможно, по каким-то усложненным местам, а альтернатива более простая и проходит через село. Можно дойти до магазина или посмотреть интересные места в самом селе. Расчет идет на тех, кто не готов к сложным участкам. Такая маркировка — зеленая горизонтальная полоса на белом фоне".

На Самарской Луке есть интересные места, куда просто необходимо заглянуть. Они находятся сбоку от основного маршрута, поэтому туда проложен радиальный путь — сходить до интересной точки и вернуться обратно. Он маркирован синей вертикальной полосой.

По словам Петра Якубсона, сейчас на маршруте есть подобные знаки, нанесенные краской на местности от Рождествено до Ширяево и от Рождествено до Новинок.

"Сейчас мы готовим и стационарные объекты — указующие столбики, входные группы, где будет написана информация о тропе, о достопримечательностях, показана карта, чтобы человек понимал, где он идет, что он видит. Также будут оборудованы некоторые места отдыха, в частности, по маршруту будут стоять лавочки и места для постановки палаток и костровища. По минимуму, чтобы это не слишком диссонировало с окружающей природой. Все эти места будут согласованы с национальным парком", — продолжает Петр Якубсон.

Процесс маркировки проходит в виде экспедиций, походов — либо однодневных, либо с ночевкой — где собирается от 8 до 12 человек. У каждого из них есть свои роли, распределенные в команде. Есть ведущий, который четко знает, где проходит линия маршрута. По треку в навигаторе он указывает, куда идти, где именно ставить метки. Маршрут проходит в обе стороны — сначала группа идет в одном направлении, потом разворачивается и следует обратно. Это сделано для того, чтобы метки были нанесены в обе стороны и маршрут можно было проходить в независимом направлении. За то, где будут нанесены метки, чтобы их было хорошо видно издалека, отвечает ведущий. У него есть помощник, который занимается описанием условий: характер местности — равнинная, наклонная, характер покрытия — грунтовка или асфальт, виды растительности, насекомых, животных, достопримечательности, то есть полное техническое описание тропы, которое потом будет опубликовано на сайте, чтобы человек уже заранее, когда он готовится к походу, понимал, что с собой взять, на что рассчитывать.

Также фиксируются места, где находятся мусорные контейнеры по дороге, магазины, пункты забора воды, колонки. Непосредственно маркировщики наносят метки на места, указанные ведущим — деревья, выступающие камни, столбы вдоль дорог. Если ничего из этого нет, маркировка наносится на кусты при помощи цветного скотча. Эта маркировка временная, потому что ее могут сорвать или повредить. К концу лета там должны установить уже заготовленные постоянные столбы.

Еще в команде есть писатель — тот, кто ведет дневник впечатлений, а также фотограф и видеограф, который делает материалы, чтобы сохранить яркие впечатления, а потом выложить их в соцсети. В походах с ночевкой обязательно есть завхоз, который отвечает за пропитание всей команды.

"Одна из сложностей — обилие дорог и развилок в некоторых местах. Там приходится очень плотно наносить маркировку, чтобы человек не сбился, потому что бывают целые лабиринты из грунтовых проезжих дорог. Также сложность представляют именно подходы к тропе, где располагается частная территория или турбаза. Какие-то места приходится даже обходить, потому что владельцы мест могут быть против. Но это единичные случаи. А вообще, сложностей не так уж и много, мы наоборот часто сталкиваемся с поддержкой. Местные владельцы бизнеса или туристических приютов даже бесплатно нас заселяют, помогают с размещением. Нацпарк нам помогает с транспортом, предоставляет валежник, из которого мы изготавливаем лавочки, столбики, указатели. Здорово, что нашелся такой сильный положительный отклик на наш проект. Поэтому, со сложностями мы справляемся достаточно хорошо", — комментирует Петр.

"Путь реки" — волонтерский проект, помочь в маркировке пешей тропы может любой желающий. Для этого нужно зайти в группу проекта "Вконтакте", выбрать наиболее удобную из представленных дату и оставить свои контактные данные в специальной таблице.

"Все делается на энтузиазме, но мы открыты для всякого рода поддержки, в том числе финансовой. Нужно приобретать краски, инструменты. Также у нас есть большая задача — составление архитектурного проекта. Внешний вид тропы очень важен, это лицо Самарской области. Важно, чтобы все стенды, лавочки, столбики, которые сейчас временные, выглядели опрятно, эстетично, в определенной стилистике и были долговечными. Такой проект требует финансовой поддержки. На это мы сейчас ищем средства", — отмечает Петр Якубсон.

Первый участок пешей тропы от Рождествено до Ширяево будет запущен уже в этом году. Основатели говорят о том, что проект планируют завершить в течение двух трех лет. Также уже сейчас о создании тропы снимают документальный фильм. В кадр попадут волонтерские работы и интервью с местными жителями. Короткие ролики можно посмотреть в соцсетях проекта "Путь реки".