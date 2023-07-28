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Здравоохранение Общество

Все в одном месте: теперь получить полное медицинское обслуживание можно в приложении ВСК

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК осуществил перевод сервиса телемедицины для клиентов физических лиц от внешнего провайдера на собственное сопровождение через медицинскую службу компании в мобильном приложении "ВСК страхование".

Теперь клиентам не нужно скачивать стороннее приложение внешнего провайдера для получения медицинских услуг и дистанционных консультаций. Обслуживание и сопровождение клиента идет в контуре Цифровой клиники ВСК через мобильное приложение и медицинский пульт компании.

Ввиду этих изменений был модифицирован продукт "Курс здоровья" — продукт ДМС для физических лиц. В его новой версии расширен перечень медицинских услуг: добавлена возможность вызвать скорую медицинскую помощь и экстренную госпитализацию, а также получить безлимитную психологическую поддержку. В рамках лечения можно будет пройти расширенный перечень услуг по инструментальной диагностике: добавлены все востребованные исследования, включая КТ и МРТ с оплатой контрастного вещества, а также любые формы эндоскопических исследований.

Получить медицинские услуги можно теперь не только в городах-миллионниках, но и по всей России. География обслуживания клиентов ВСК расширена с 517 до более чем 4 тысяч лечебно-профилактических учреждений. Для пациентов теперь доступны более 2 тыс. лабораторий-партнеров и более 2,5 тыс. клиник-партнеров ВСК.

"Приложение "ВСК страхование" становится инновационным решением для всех клиентов, которые стремятся получить высококачественное медицинское обслуживание в удобном формате. Например, теперь на очный прием врача можно записаться через чат с медицинским советником всего за несколько минут. Если нужна онлайн-консультация с дежурным врачом, то ответ поступит в течение трех минут. Такой сервис демонстрирует прогрессивное отношение ВСК к заботе о здоровье пациентов и повышению качества медицинских услуг. Наша цель — обеспечить здоровье клиентов надежной защитой и поддержкой", — заявил Олег Витько, Заместитель Генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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