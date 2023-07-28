Валерий Казарин рассказал участникам "iВолги" об особенностях управления крупными проектами в Банке России

25 июля на площадке XI форума Приволжского федерального округа "iВолга" говорили о том, как создавать уникальные, масштабные и социально-значимые проекты. О работе проектного офиса в Банке России и методах проектного управления участникам на открытой лекции рассказал заместитель председателя Банка России Валерий Казарин.

Участники тематической смены "Бизнес шаг", которая собрала начинающих предпринимателей, узнали, как реализуется проектное управление в Банке России и какие инструменты для этого применяются.

Проектная деятельность сегодня — необходимое условие для развития, повышения эффективности работы, в том числе в финансовом секторе. Проекты позволяют совершенствовать уже существующие продукты и услуги или создавать новые. В Банке России с 2015 года работает проектный офис, который занимается реализацией инициатив. Особенности проектов регулятора — уникальность, масштабность, высокая социальная значимость и организационная сложность.

Основными вызовами при реализации крупных проектов Валерий Казарин назвал необходимость синхронизации работ с участниками рынка и органами власти, готовность быстро адаптироваться к изменениям на рынке, высочайшие требования по безопасности и надежности разрабатываемых решений. По его словам, для успешного запуска проекта важно, чтобы была команда, которой можно доверять, и качественные инструменты. При этом хорошую команду можно вырастить внутри организации.

"Все проекты Банка России важны для общества, они предлагают новые удобные услуги и сервисы для бизнеса и людей. Например, успешно реализована Система быстрых платежей, сейчас ей пользуется каждый второй житель страны. Также набирает обороты платформа "Знай своего клиента", которая позволяет предпринимателям проверить уровень риска своего потенциального партнера. В августе этого года будет запущен пилот цифрового рубля. Всего в нашем портфеле более 160 проектов", — отметил Валерий Казарин.

Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" проходит в Самарской области. Ранее для участников смены "Серебряные волонтеры" прошла "Кибервикторина". Для смены "Поколение Первых" специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России проведут игру "Диалоги о деньгах". На поляне "iВолги" работает интерактивная площадка Банка России по финансовой грамотности и фотовыставка памятных монет Банка России "Путешествие в детство".