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Музыка Культура

В Самаре молодые музыканты учились у лучших педагогов в летнем джазовом лагере

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые таланты Самарской области смогли поучиться у лучших музыкантов, благодаря проекту Самарского джазового движения - летнему джазовому лагерю "Moving Club Camp". Ребята в возрасте от 12 лет в течение пяти дней здесь перенимали опыт, общались, репетировали практически без отдыха.

"В 2017 году мы организовали летний джазовый лагерь, он стал первым в России. В этом году мы проводим его в четвертый раз. Лагерь получил большое развитие. Мы получили грант Росмолодежи, затем нас поддержали Фонд культурных инициатив, министерство культуры Самарской области, - рассказал директор Самарского джазового движения Денис Рыбаков. - В 2022 году мы получили грант от регионального министерства экономического развития и инвестиций, и лагерь проходил уже пять дней вместо трех. А финальный фестиваль пройдет в центре Самары, где 10 ансамблей нашего лагеря смогут представить свое творчество".

В 2022 году летний джазовый лагерь ярко прогремел на всю страну. Хэдлайнером стал Игорь Бутман, а финальный джазовый фестиваль посетило множество музыкальных коллективов. По словам организаторов, проект призван решать вопрос джазового образования, а также развития и  востребованности джазовых музыкантов в Самарской области.

"Такие проекты очень успешны, интенсивно погружают студентов, учатся, обмениваются опытом. Это как мощный заряд энергии джазовой. К обучению мы приглашаем именитых педагогов, музыкантов со всей страны. Высокий уровень преподавателей показывает, куда надо стремиться", - подчеркнул Денис Рыбаков.

Благодаря гранту областного минэкономразвития, 50 человек попадают в лагерь на конкурсной основе и учатся бесплатно. Каждый из них получает возможность заметно вырасти в профессиональном плане.

"Самара постепенно становится столицей джаза. Все больше мероприятий проходит, и мы работаем над тем, чтобы музыканты оставались в родном городе", - отметил Денис Рыбаков. 

Одним из участников летнего лагеря стал Дмитрий Трошин. Молодой человек играет на саксофоне и признается, что джазовая музыка уже давно стала значимой частью его жизни.

"Это потрясающий опыт, возможность учиться у лучших музыкантов нашей страны, общаться с коллегами. Здесь наши будни проходят очень активно, мы проводим с инструментом практически все время. Думаю, каждый музыкант ценит такое состояние, когда ты погружен в учебу с головой", - поделился своими впечатлениями Дмитрий.

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