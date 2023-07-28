В Самару 30 июля приедет передвижной музей воинской славы "Автобус Победы"

В Самару прибудет передвижной музей воинской славы имени Героя Советского Союза В. А. Павлова "Автобус Победы".
Он приедет в воскресенье, 30 июля, и будет стоять с 12:00 до 18:00 на площадке перед музеем имени Петра Алабина. Здесь же разместится тематическая фотозона.
Жителям и гостям города представлена возможность посетить музей в сопровождении экскурсовода абсолютно бесплатно.
Напомним, торжественный старт авто-мото пробега передвижного музея состоялось 22 июня в Благовещенске. Общая протяженность маршрута составит 8 000 км. В акции уже приняли участие 13 городов России.
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