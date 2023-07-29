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Туризм Общество

Более тысячи школьников познакомились с туристическими возможностями Самарской области

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на территории Самарской области реализуется проект "Повышение доступности туристических продуктов". В ходе проекта осуществляются бесплатные двухдневные поездки для учащихся 5 — 9 классов по туристическим объектам и живописным природным территориям региона. С начала реализации проекта в нем приняло участие уже более тысячи школьников нашей губернии.

Фото: Министерство туризма СО

В летнем этапе бесплатных туристических поездках участие уже приняли дети из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска и Новокуйбышевска. Участие в поездках до конца года примут дети из всех муниципальных образований Самарской области.

Программы путешествий с культурно-познавательными экскурсиями предусматривают посещение туристских объектов, расположенных в городах Самара, Тольятти, Сызрань. Ряд программ предусматривает посещение Национального парка "Самарская Лука".

"Грамотно спланированные программы пребывания участников маршрутов в городах посещения позволяют охватить максимальное количество достопримечательных, исторических и памятных мест, посетить музеи и храмы. Между тем, маршруты комфортны по логистике, методически выстроены так, что предполагают эмоциональное вовлечение детской аудитории в богатое культурное и историческое наследие волжских городов, — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

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