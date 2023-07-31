Самарский поэт Ярослав Зацепин: "Все влияет на поэзию, поэзия мало на что влияет"

Поэт, дизайнер, создатель и участник литературного объединения ЖЕЩЕ Ярослав Зацепин рассказал в интервью "Волга Ньюс" про портрет читателя, самоинтерпретацию, запись рэпа в шкафу, самарскую литературную жизнь и создание платформы для реализации начинающих авторов.

— Что сказали родители, когда узнали, что ты пишешь стихи?

— Я помню, была резиденция под названием "Реновация". Там наши тексты разбирали крутые российские авторы, а мы были достаточно маленькими. Помню, ко мне проявили много внимания. И я такой: "Меня разбирают, ко мне относятся серьезно, классно!" И в этот же момент мне пишет мать: "Я открыла твой паблик. Ярослав, как можно такое писать, там одна пошлость и вульгарщина". Она мне это пишет, и я с одной стороны приуныл, но в то же время понял, что там-то, на "Реновации", другая среда, другая аудитория, которая лучше разбирается в литературе и чье мнение более важно, чем мамино. Я понял, что мы просто разные.

— Можешь сразу определить по человеку, творческий ли он?

— По прохожим на улице я не могу определить, но в социальных сетях и приложениях для знакомств — да. Смотришь и думаешь, интересно ли человеку какое-нибудь творчество или у него другие интересы. Зачастую это срабатывает. Интуиция не подводит.

— Как быть с теми, кто не понимает твое творчество? Нужно ли им пытаться донести, о чем пишешь? Бывало ли у тебя такое, что ты объяснял свои тексты?

— Мы иногда собираемся и устраиваем самоинтерпретации, где каждый рассказывает: я писал этот текст таким-то образом. Но мы это делаем в кругу поэтов, не для публики. А вопрос этот вечный: нужно ли воспитывать публику, нужно ли ей потакать или наоборот обучать ее, приучать к чему-либо. Для начала нужно ответить на вопросы: "Кто публика?", "Где и когда ты обращаешься к людям?"

— То есть, когда ты пишешь, у тебя в голове нет портрета твоего читателя?

— У меня есть, но я не могу говорить за всех. Для меня чувство адресата достаточно важно. Если я не чувствую адресата, мне сложно писать. Я думаю, что это такая погрешность в голове, от которой будто бы надо избавиться, но я не уверен.

— А кто адресат?

— Кто угодно. Кто тебе важен в этот момент — жители такой-то страны, девушка, в которую ты влюблен или, может быть, кто-то, с кем у тебя конфликт. Может, тебя кто-нибудь недопонял, и ты такой: "Вот сейчас как напишу, и ты осознаешь". Такой театр теней получается. Но бывает, что и это переходит в диалог.

— Получается, твоим стихам предшествует некоторый эмоциональный порыв?

— Да, как и у любого человека. Я воспринимаю поэзию как способ коммуникации. Так делают не все.

— А как ты считаешь, поэзия вообще должна вызывать какую-то реакцию — чувства, эмоции?

— Поэзия никому ничего не должна. Всякие жалостливые стишочки в пабликах "Вконтакте" про собачек, про бабушек, чтобы выдавить слезу — вот вам эмоции. А еще есть театр. Вот театралы больше работают на эмоции. Хотя, я, наверное, обижу этим театралов. Работы с эмоциями недостаточно, чтобы всерьез воспринимать среду. Нужно развивать язык, сохранять его, работать с русским языком, со смыслами, которые он хранит, передает, развивает.

— Наступали ли у тебя такие моменты, когда ты не мог обращаться к своему внутреннему "я" за идеями? Может, выгорание?

— Нет. Но я постоянно откладываю на потом. У меня тьма заметок, недописанных текстов, строчек, и иногда я возвращаюсь к тому, чтобы что-то написать.

— Насколько тебе важно, чтобы твое творчество оценивали?

— Когда ты начинающий автор, тебе очень важно, чтобы тебя оценили, признали, но с какого-то момента тебе становится все равно. Ты понимаешь, что никаких авторитетов быть не может. Никто не скажет тебе: "Вот так писать правильно", ты будешь писать правильно, и вот ты — новый Пушкин. Такого никогда не будет, и в какой-то момент ты смиряешься, что нет человека, который способен тебя так оценить и тебе так рассказать, чтобы ты вдруг вышел на некий истинный путь. Никакого истинного пути не существует. Поэтому мне было важно, чтобы меня признали люди из литературной среды, которых я уважаю, это произошло и после этого меня перестало сильно волновать чье-либо мнение. Но при этом я хочу, чтобы мои тексты кто-то читал, кто-то оценивал — не для меня, а для себя. Нравится ему или не нравится. Бывают люди, которые пишут, мол, ты украл какую-то строчку, а ты думаешь: может быть, украл, а может и не украл, я уже даже не помню, как я это все писал. И такое бывает.

— Как ты начал писать?

— Я рэп слушал, очень много. Жил в Новокуйбышевске, и у нас тогда не было никакой среды поэтов, просто пацаны-подростки. Я слушал рэп и думал: "Блин, это магия". Как они пишут эти тексты, как они делают из этого музыку. Мой детский мозг считал, что это что-то невероятное. И мне тоже хотелось чего-то такого. В какой-то момент я загорелся желанием — надо написать. И я написал — никакого бита, никакой музыки, просто текст на бумажке. Пацанам во дворе прочитал — недостаточно. Пошел учиться в художественное училище имени Петрова-Водкина в Самаре на направление дизайн, здесь встретил своего товарища, и мы начали с ним писать рэп. У знакомого была самодельная домашняя студия, там микрофон стоял прямо в шкафу, но это была платная услуга. Сейчас то, что мы записывали, кажется смешным, но тогда мы серьезно к этому относились, пафосными были. Потом я уехал в армию. Много читал, из того, что сейчас вспомню — Шекспир, Моэм, Гоголь, Ремарк, Батюшков, Достоевский, Толстой. Там тоже много чего писалось. Сейчас смотрю на это и думаю — писал, и хорошо. Когда вернулся из армии, мне стало скучно. И тут я нашел "Поэтическую мастерскую". Уже тогда я знал Романа Мнацаканова, и через него я узнал, что они ведут набор. Я решил: приду, чтобы сказать, какие они там все надменные снобы. Прихожу, читаю им какие-то тексты, где иронично выстебываю все, что в моем представлении они могли бы делать, а они такие: "Ты классный, давай с нами". Так я начал вливаться в литсреду и, соответственно, заниматься поэзией более серьезно.

Литературная среда Самары очень интересная и бурлящая, в отличие от рэпа. Тут есть множество литературных объединений, начиная с Союза писателей и заканчивая ребятами, которые сами собрались и что-то делают. Ты такой смотришь на это все: "Я тоже хочу". Меня затянуло. Социальный аспект важен.

— Кто вдохновлял тогда, на кого равнялся?

— Сибирский панк Егор Летов и вся волна — Дягилева и прочее. Тот же самый рэп — Оксимирон, Noize MC, Луперкаль, 25/17. Могу перечислять до бесконечности. В "Поэтической мастерской" нам читали и предлагали читать Серебряный век. В армии меня очень увлекал Золотой — Пушкин и его учитель Батюшков. Лермонтов — как и, наверное, любого подростка. Местными современниками хочешь-не хочешь, вдохновляешься. Читаешь их вместе с ребятами: "О, он делает так, а этот делает так" и тоже на это внимание обращаешь. А еще есть питерские. Они пытались в видеопоэзию, нет-нет, она доходила и продолжает доходить до нас. Этими я вдохновлялся, когда начинал.

— А сейчас?

— Мне хочется произнести пафосные фамилии крутых поэтов, которыми я якобы вдохновляюсь. Но это будет неправда, потому что я буквально сейчас их для себя открываю. Это по-любому потом будет влиять. Луперкалем я всегда вдохновлялся и Егором Летовым. Из поэтов — очень Ахматова нравится. Цветаева как будто такой же величины фигура, она оказывает влияние на любого поэта, который пытается конфликтовать с миром, но Ахматова берет своей русскостью, фольклорностью. Тем более, она еще Пушкина разбирала, она такой филолог. Не только поэт, но и человек, который анализирует письмо.

— А в школе сочинения хорошо писал?

— Я писал сочинения в объяснительных. Я косячил, мне говорили писать объяснительную, и я строчил одну страницу, вторую, третью. Потом на пробковой доске вывешивали мои объяснительные. Они висели, их читали.

— Получается, ты был таким сорванцом, который не особо любил учиться?

— В школе — не знаю, а вот в училище да. Максимализм, бунтарство, тебе надо все сразу из себя изобразить, и ты не примиряешься с этим миром, который несправедлив и так неполноценен. А сейчас мир безупречен таким, какой он есть. Осталось лишь это принять.

— Что такое ЖЕЩЕ?

— Мы вместе с Пашей Шиверовым (один из создателей ЖЕЩЕ — прим. ред.) планировали проводить какие-то массовые акции, провокации. Шли по набережной, веселились и придумывали всякую фигню. А потом подумали, что, если мы начнем это реализовывать, нас, скорее всего, загребут. Мы планировали собираться большими компаниями и читать где-то стихи — в ювелирных, на площади, на чужих читках. В итоге мы поняли, что сейчас не самое удачное для этого время. По шапке дадут, штраф выпишут, и все на этом разрушится. И тогда меня понесло в сторону того, чтобы сформировать то, что мы делаем, в некоторое медиа. Сначала у меня была "Поэтическая мастерская", там было три состава. Первый я пропустил, во втором был участником, в третьем — куратором. Потом "Поэтическая мастерская" закончилась, мы просто тусовались кто с кем. Сейчас нет столько объединений, сколько их было раньше — в двухтысячных, чуть после. Было очень много разных объединений, и сейчас будто бы все распались. Последние лет 5-6 ничего масштабного не происходит, за исключением фестиваля "Поэтическая логоцентрика" Кати Сим и фестиваля "Пятый.Свободный".

На мой взгляд, нужно переходить на какой-то следующий этап после того, как ты узнал людей в Самаре. Ну познакомились вы, почитали, а дальше-то что делать? В толстых литературных журналах тебя не примут, скажут: "Иди доучись, еще почитай кого-нибудь". Мало кто в них сразу попадает, в основном по знакомству. В других городах тебя узнают только через фестивали или если ты хорошо раскрутишься, а никто хорошо не раскручивается самостоятельно. Ни у кого нет ни редакторов, ни SMM-щиков, все сетевики делают то, что получается. Подписчиков на 30, 50 или на 300 — это несерьезно. Есть только Константин Потапов, который уехал в Москву, вот он себя хорошо себя раскручивал и пиарил, поэтому он заслуженно популярен и известен.

ЖЕЩЕ — это возможность какого-то второго этапа. Не просто собраться вместе и почитать стихи, а публиковаться, чтобы тебя заметили в другом городе. Для меня ЖЕЩЕ — это не самарская штука, а медиа всероссийское. Мне захотелось сделать свой ресурс, на котором смогут публиковаться люди из разных городов. Потому что когда-то Самара была встроена во всероссийский литературный контекст, а сейчас, на протяжении 5 лет, у нас мало связей с другими городами. Ну вот мы ездим на фестиваль "Центр весны" раз в год, а весь остальной-то год что происходит? Как будто бы и ничего. А на самом деле у нас тут все бурлит. Поэтому ЖЕЩЕ — дискуссионная платформа, которая устраивает мероприятия и на которой можно публиковаться, писать статьи. Если ты самарский молодой автор и хочешь реализоваться в литературе и в поэзии, ты можешь прийти в ЖЕЩЕ, сказать: "Я хочу написать статью" или "Я хочу сделать крутое видео". Мы найдем для этого возможности, тебя опубликуют и об этом узнают люди. Но в основном никаких запросов к нам не поступает, только много критики и скепсиса. К нам относятся скептически, потому что никто не понимает, что такое ЖЕЩЕ. Но я уверен, что это дело времени — пройдет год-другой, и просто некуда больше будет идти. Уже особо некуда.

— В чем смысл названия и кто его придумал?

— Название придумал я. Да просто веселые буквы. Их меньше всего употребляют, это похоже на "жестче", на "жи-ши" и еще много разных смыслов. Мне нравится, что есть возможность интерпретации. Не хочется давать одну какую-то линию, по которой надо понимать. Если я таким образом скажу, это не будет интересно, это не будет игра, это не будет весело. А если люди будут спрашивать: "А что вот это значит?", я буду отвечать: "Да", и это и будет значить. Это легкое, свободное от всего название, ни к чему не приуроченное. Я считаю, это дает нам некоторую свободу. Ты приходишь, и для тебя это сообщество будет таким, каким ты его хочешь видеть. И ты в нем можешь реализоваться таким образом, каким ты хочешь сделать это сообщество.

— Какие планы на будущее?

— У нас сейчас идет разделение на реальные мероприятия и публикации. Я больше расположен ко второму, к тому, чтобы делать движуху в интернете. Сделать из этого сообщество, живое пространство, медиа. Это лично моя направленность. У ребят во многом больше на мероприятия, и я это одобряю, соглашаюсь с ними, принимаю в этом большое участие. Из-за этого, конечно, страдает сообщество в сети. Но я думаю, что в ближайшее время как-нибудь разрешу этот вопрос, чтобы был ресурс, который привлекал бы внимание. Я считаю, мы только-только начали.

— Помимо литературы ты занимаешься дизайном. Твое увлечение поэзией как-то помогает в работе?

— Скорее художественное образование и опыт изобразительного искусства, будь то живопись, рисунок или дизайн, больше влияют на поэзию, чем наоборот. Все влияет на поэзию, поэзия мало на что влияет. К сожалению, так. А может, и к счастью.

— Как найти в себе поэтическую жилку? Ведь у кого-то есть писательский дар, а у кого-то нет.

— Я не понимаю, как люди осознают, что им это надо. Я не хочу говорить о том, что есть какой-то дар, талант. Это сомнительные вещи. Просто люди делают, им интересно, у кого-то получается лучше и интереснее, чем у других. Они привлекают больше внимания. Ты поэт, если ты считаешь себя поэтом. Если ты этим часто занимаешься, то ты обязательно чему-то да научишься. Многим ребятам нужно только показать себя, поторговать лицом, почитать на каких-то открытых микрофонах и больше ничего. Меня удивляет, как человек может пресытиться. Как он продолжает заниматься поэзией и не устает от того, как ограниченно ей занимается. Неужели не хочется шагнуть куда-то дальше одной сцены одного бара? Попробовать хотя бы походить в объединения, где обсуждается поэзия, в тот же самый "Орфей", например.