74 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

В течение трех дней, с 28 по 30 июля, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 74 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же за выходные автоинспекторы зафиксировали 2100 различных нарушений ПДД, в том числе 40 из них совершили мотоциклисты. Еще 28 человек сели за руль без водительских прав, а 302 — нарушили правила тонировки. 69 автомобилистов неправильно перевозили детей, а 299 — не пользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 80 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 108 раз.