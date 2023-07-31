74 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

В течение трех дней, с 28 по 30 июля, в Самарской области сотрудники ГИБДД остановили 74 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же за выходные автоинспекторы зафиксировали 2100 различных нарушений ПДД, в том числе 40 из них совершили мотоциклисты. Еще 28 человек сели за руль без водительских прав, а 302 — нарушили правила тонировки. 69 автомобилистов неправильно перевозили детей, а 299 — не пользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 80 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 108 раз.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.