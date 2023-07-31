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Хоккей Спорт

Команда "Тольяттиазота" — бронзовый призер турнира по хоккею с мячом

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сборная ТОАЗа по хоккею с мячом заняла третье место в межрегиональных соревнованиях. Турнир "Кубок дружбы", который состоялся в Тольятти, был посвящен 40-летию корпоративной команды предприятия. На ледовых аренах города соревновались 11 команд из разных регионов страны.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Команда ТОАЗа по хоккею с мячом — одна из самых опытных в России. Она ведет свою историю практически с момента основания компании. На счету игроков не одна победа в областных и всероссийских соревнованиях.

Межрегиональный турнир "Кубок дружбы" прошел в Тольятти в третий раз. В серии групповых игр тольяттинцы встретились с хоккеистами из Сызрани, Димитровграда, Ульяновска и Королева.

В финальном матче за третье место сборная "Тольяттиазота" сыграла с командой из Ульяновска. Почти два тайма победа была на стороне гостей, но в последние минуты хоккеист ТОАЗа Сергей Шибанов выровнял счет и привел команду к победе.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" уделяет особое внимание пропаганде здорового образа жизни и развитию спорта в городе. Начинаем мы с поддержки любительских команд, в первую очередь корпоративных. Многие из них являются образцом для подражания. Один из успешных примеров — команда предприятия по хоккею с мячом. Год за годом хоккеисты под руководством тренера и ветерана ТОАЗа Евгения Красюкова наращивают мастерство, шлифуют стратегию, демонстрируют красивую игру и стабильно высокий результат. Поздравляем коллег с очередной победой и желаем новичкам равняться на лучших!"

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