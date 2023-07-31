Россия, Казахстан, Таджикистан, Китай, Египет, Мексика — таков далеко не полный список стран, граждане которых проходят профессиональную переподготовку или повышают квалификацию в институте дополнительного образования (ИДО) Самарского университета имени Королёва. Какие тренды заявили о себе в прошедшем учебном году, что нового следует ожидать слушателям в наступающем 2023-24 учебном году? Об этом рассказывает директор ИДО Алексей Аржанов.

— С какими результатами ИДО завершил прошедший учебный год?

— Реализовано 25 программ профессиональной переподготовки, 142 программы повышения квалификации. Обучение прошли 9 554 человека, почти на полторы тысячи больше, чем годом ранее. Это хороший результат. Он достигнут и потому, что постоянно растет само количество программ, и по той причине, что тематика максимально приближена к потребностям рынка. Мы постоянно анализируем, на что есть спрос у работодателей, какими компетенциями хотят овладеть люди, заинтересованные в профессиональном и карьерном росте. Новые программы прошлого года, ориентированные на совершенно разные сегменты рынка дополнительного образования: промышленное производство, государственное и муниципальное управление, программы массового спроса, включая IT-сегмент, — отвечали актуальным интересам слушателей и рынка труда.

— А какие направления сегодня — тренд дополнительного образования?

— В лидерах — языки программирования, искусственный интеллект, анализ баз данных, технологии аддитивного производства, станки с ЧПУ и системы автоматизированного проектирования. В гуманитарной сфере — иностранные языки: английский, немецкий, китайский. Причем изучать английский к нам приезжают в том числе из Казахстана.

Сейчас довольно остро стоит вопрос об импортозамещении. Поскольку импортное ПО становится недоступно, или же его использование связано с определенными рисками, популярность приобретают такие программы, как "Администрирование Linux", "Системное администрирование в информационных средах", "Веб-разработка", "Компас 3D", где изучают отечественные аналоги иностранных программ или инструменты программирования.

В прошлом учебном году востребованность показала программа повышения квалификации "Практическая электроника". Ее специфика в том, что она сразу проецирует теорию на практику и одновременно с формированием навыка чтения электросхемы формирует прикладные навыки ее тестирования, сборки, ремонта. Курс является базовым, но очень полезным, поскольку такие навыки могут пригодиться и в быту, и в мастерской. Полагаю, что со временем спрос на таких специалистов на рынке будет только расти, а на базе университета будут появляться новые программы, развивающие навыки в области прикладной электроники и расширяющие уже имеющиеся высокоуровневые компетенции в области проектирования и производства электронных устройств.

Очень востребована и перспективна программа обучения "Основы управления беспилотными летательными аппаратами типа квадрокоптер". Она уникальна тем, что включает существенную часть практических полетов. В дальнейшем семейство программ, посвященных беспилотным технологиям, будет расширено за счет создания курсов программирования и конструирования БПЛА.

В новом учебном году запланирована модернизация имеющихся программ и разработка новых в области информационных технологий. Управление в IT, веб-разработка, тестирование, анализ данных, искусственный интеллект, системы компьютерного зрения и нейросети — основные направления разработки, в которых университет обладает как прикладными, так и исследовательскими компетенциями.

— Многие организации сегодня предлагают свои продукты на образовательном рынке. В чем заключаются конкурентные преимущества института дополнительного образования Самарского университета?

— Институт дополнительного образования — это подразделение Самарского университета со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностями: учебная база, преподавательский состав, методическая и методологическая база, колоссальный опыт, образовательные лицензии. Такой набор образовательных компетенций могут предоставить немногие организации. Вместе с тем дополнительное образование Самарского университета — это живой, современный, гибкий организм. Мы предлагаем своим слушателям не только актуальные по тематике программы, но и актуальные форматы обучения.

Важнейшее преимущество ИДО — коллаборация академического образования и прикладных знаний. Занятия ведут и преподаватели университета, и приглашенные эксперты, практики из реального сектора экономики.

Многие программы ИДО, например, программа "Цифровые технологии в сельхозпроизводстве и точном земледелии", — результат эффективного "междисциплинарного содружества". Она объединяет современные агротехнологии, системы дистанционного зондирования земли, те же беспилотники, которые все чаще используются в цифровом сельском хозяйстве. Таким образом, слушатель получает новые компетенции сразу в нескольких отраслях.

Важно, что мы готовы модифицировать практически любую программу под запросы конкретного предприятия или специалиста.

— Слушателем образовательных программ ИДО может стать каждый?

— Требования к поступающим определены самими программами обучения. Иногда они довольно строгие и требуют профильного образования или проведения входящего тестирования, иногда довольно демократичны.

— Есть ли гарантии, что новые знания и компетенции помогут выпускникам ИДО найти престижную работу, подняться по карьерной лестнице в своей компании?

— ИДО — это институт дополнительного образования, куда, как правило, приходят осознанные слушатели, которые понимают, какие знания, компетенции они хотят приобрести и для чего. Нашими партнерами становятся предприятия, которые нацеливают своих сотрудников на решение конкретных производственных задач. Такое обучение носит исключительно практический характер и имеет фокусировку на результате. Часть программ ИДО предусматривает стажировку на предприятиях реального сектора. И главное, каждый современный специалист понимает: мы вступили в эру непрерывного образовательного процесса. Поэтому инвестиции в знания и навыки под конкретные производственные задачи — это самые важные и эффективные инвестиции.