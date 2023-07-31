Россия, Казахстан, Таджикистан, Китай, Египет, Мексика — таков далеко не полный список стран, граждане которых проходят профессиональную переподготовку или повышают квалификацию в институте дополнительного образования (ИДО) Самарского университета имени Королёва. Какие тренды заявили о себе в прошедшем учебном году, что нового следует ожидать слушателям в наступающем 2023-24 учебном году? Об этом рассказывает директор ИДО Алексей Аржанов.
— С какими результатами ИДО завершил прошедший учебный год?
— Реализовано 25 программ профессиональной переподготовки, 142 программы повышения квалификации. Обучение прошли 9 554 человека, почти на полторы тысячи больше, чем годом ранее. Это хороший результат. Он достигнут и потому, что постоянно растет само количество программ, и по той причине, что тематика максимально приближена к потребностям рынка. Мы постоянно анализируем, на что есть спрос у работодателей, какими компетенциями хотят овладеть люди, заинтересованные в профессиональном и карьерном росте. Новые программы прошлого года, ориентированные на совершенно разные сегменты рынка дополнительного образования: промышленное производство, государственное и муниципальное управление, программы массового спроса, включая IT-сегмент, — отвечали актуальным интересам слушателей и рынка труда.
— А какие направления сегодня — тренд дополнительного образования?
— В лидерах — языки программирования, искусственный интеллект, анализ баз данных, технологии аддитивного производства, станки с ЧПУ и системы автоматизированного проектирования. В гуманитарной сфере — иностранные языки: английский, немецкий, китайский. Причем изучать английский к нам приезжают в том числе из Казахстана.
Сейчас довольно остро стоит вопрос об импортозамещении. Поскольку импортное ПО становится недоступно, или же его использование связано с определенными рисками, популярность приобретают такие программы, как "Администрирование Linux", "Системное администрирование в информационных средах", "Веб-разработка", "Компас 3D", где изучают отечественные аналоги иностранных программ или инструменты программирования.
В прошлом учебном году востребованность показала программа повышения квалификации "Практическая электроника". Ее специфика в том, что она сразу проецирует теорию на практику и одновременно с формированием навыка чтения электросхемы формирует прикладные навыки ее тестирования, сборки, ремонта. Курс является базовым, но очень полезным, поскольку такие навыки могут пригодиться и в быту, и в мастерской. Полагаю, что со временем спрос на таких специалистов на рынке будет только расти, а на базе университета будут появляться новые программы, развивающие навыки в области прикладной электроники и расширяющие уже имеющиеся высокоуровневые компетенции в области проектирования и производства электронных устройств.
Очень востребована и перспективна программа обучения "Основы управления беспилотными летательными аппаратами типа квадрокоптер". Она уникальна тем, что включает существенную часть практических полетов. В дальнейшем семейство программ, посвященных беспилотным технологиям, будет расширено за счет создания курсов программирования и конструирования БПЛА.
В новом учебном году запланирована модернизация имеющихся программ и разработка новых в области информационных технологий. Управление в IT, веб-разработка, тестирование, анализ данных, искусственный интеллект, системы компьютерного зрения и нейросети — основные направления разработки, в которых университет обладает как прикладными, так и исследовательскими компетенциями.
— Многие организации сегодня предлагают свои продукты на образовательном рынке. В чем заключаются конкурентные преимущества института дополнительного образования Самарского университета?
— Институт дополнительного образования — это подразделение Самарского университета со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностями: учебная база, преподавательский состав, методическая и методологическая база, колоссальный опыт, образовательные лицензии. Такой набор образовательных компетенций могут предоставить немногие организации. Вместе с тем дополнительное образование Самарского университета — это живой, современный, гибкий организм. Мы предлагаем своим слушателям не только актуальные по тематике программы, но и актуальные форматы обучения.
Важнейшее преимущество ИДО — коллаборация академического образования и прикладных знаний. Занятия ведут и преподаватели университета, и приглашенные эксперты, практики из реального сектора экономики.
Многие программы ИДО, например, программа "Цифровые технологии в сельхозпроизводстве и точном земледелии", — результат эффективного "междисциплинарного содружества". Она объединяет современные агротехнологии, системы дистанционного зондирования земли, те же беспилотники, которые все чаще используются в цифровом сельском хозяйстве. Таким образом, слушатель получает новые компетенции сразу в нескольких отраслях.
Важно, что мы готовы модифицировать практически любую программу под запросы конкретного предприятия или специалиста.
— Слушателем образовательных программ ИДО может стать каждый?
— Требования к поступающим определены самими программами обучения. Иногда они довольно строгие и требуют профильного образования или проведения входящего тестирования, иногда довольно демократичны.
— Есть ли гарантии, что новые знания и компетенции помогут выпускникам ИДО найти престижную работу, подняться по карьерной лестнице в своей компании?
— ИДО — это институт дополнительного образования, куда, как правило, приходят осознанные слушатели, которые понимают, какие знания, компетенции они хотят приобрести и для чего. Нашими партнерами становятся предприятия, которые нацеливают своих сотрудников на решение конкретных производственных задач. Такое обучение носит исключительно практический характер и имеет фокусировку на результате. Часть программ ИДО предусматривает стажировку на предприятиях реального сектора. И главное, каждый современный специалист понимает: мы вступили в эру непрерывного образовательного процесса. Поэтому инвестиции в знания и навыки под конкретные производственные задачи — это самые важные и эффективные инвестиции.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.