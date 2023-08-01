При столкновении поезда и грузовика погиб водитель

В результате столкновения грузовика и поезда в Большечерниговском районе Самарской области погиб водитель Scania. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.
Напомним, инцидент произошел на 151 км Южно-Уральской железной дороги в районе с. Новый Камелек.
В аварию попали девять человек. Восемь из них находились в поезде.
Спасатели обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего.
По предварительной версии ГИБДД, водитель грузовика нарушил правил проезда железнодорожных переездов - проехал на запрещающий сигнал семафора.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!