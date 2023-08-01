В Самарской области грузовик столкнулся с поездом

В Самарской области на 151 км Южно-Уральской железной дороги в районе села Новый Камелек Большечерниговского района столкнулись маневровый поезд и грузовик.
"МЧС России помогает ликвидировать последствия аварии", — уточнили в пресс-службе ведомства.
По неофициальным сведениям, сразу после ДТП не могли найти водителя грузовика. Официальную информацию (о пострадавших или погибших) в ведомствах должны предоставить позже.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!