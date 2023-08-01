В Самарской области грузовик столкнулся с поездом

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В Самарской области на 151 км Южно-Уральской железной дороги в районе села Новый Камелек Большечерниговского района столкнулись маневровый поезд и грузовик.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России