В Самаре расскажут о дореволюционных конфектных фабриках

В четверг, 3 августа, в 18:30, музей Эльдара Рязанова проведет пешеходную экскурсию "Самара кондитерская" (12+).

Участники прогуляются по дореволюционным конфектным фабрикам, кондитерским, магазинам и попытаются в современной Самаре отыскать следы дореволюционного мира сладостей.

Экскурсовод Татьяна Марцун — историк, главный хранитель фондов музея расскажет, какую фабрику открыла семья Шустерман после переезда в Самару, были ли у них конкуренты; что предпочитали жители дореволюционной Самары: печенье, карамель или, может быть, монпасье; где все это можно было приобрести, в магазине или на базаре; в чем отличие конфект и конфет?

Стоимость экскурсии 350 рублей. Длительность — полтора часа. Необходима предварительная запись по телефону: 332 05 16.