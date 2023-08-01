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Музеи и выставки Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут о летних развлечениях в Самаре столетней давности

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 августа, в 16:30 музей Эльдара Рязанова приглашает на лекцию "Самара летняя" (12+).

В современной Самаре можно найти много летних занятий и развлечений: Волга, поездки на природу и дачу, долгие прогулки, открытые кинотеатры, теплоходные круизы. А чем развлекали себя самарцы более 100 лет назад? Были ли актуальны спортивные мероприятия? Куда можно было отправиться прохладным вечером? Где запрещали пускать фейерверки, и где играл оркестр до двух часов ночи? Обо всем этом расскажет историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Марцун.

Также на лекции слушатели познакомятся с меню буфета Струковского сада и узнают, за сколько копеек можно было купить бутерброд или прохладительный напиток.

Стоимость — 200 рублей. Продолжительность лекции — 1 час. Необходима предварительная запись по телефону: 332 05 16.

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