16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Все под контролем: 1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора АвтоВАЗ переименовал приобретенный банк в "Авто финанс банк" Самарец второй раз выиграл в "Спортлото", на этот раз более 10 млн рублей С экс-менеджеров Газбанка взыскали 1,6 млрд руб. убытков Упрощенная фиксация ущерба и краткосрочные полисы: в РСА рассказали о будущем ОСАГО

Финансы Экономика и бизнес

ВЭБ.РФ открыл финансирование для модернизации Самарской ТЭЦ

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Госкорпорация ВЭБ.РФ в рамках сделки по программе Фабрики проектного финансирования предоставила первые кредитные средства для модернизации мощностей Самарской ТЭЦ. Общая стоимость проекта составляет 10,6 млрд рублей. Окончание работ намечено на 2025 год.

Фото: предоставлено автором

Согласно данным Индекса ВЭБ.РФ, в Самаре доля износа городских сетей составляет 76%, при среднем показателе по стране в 44,8%. А комплексный индекс загрязнения атмосферы находится на отметке в 2 балла из 5 (в среднем по России — 1,7 баллов). Проект при поддержке ВЭБ.РФ будет способствовать повышению качества жизни в городе.

Планируется обновить паровую турбину, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. Благодаря этому вырастет электрическая и тепловая мощность станции — на 15 МВт и 13 Гкал/ч соответственно.

"Самарская ТЭЦ — одна из основ экономического роста города и комфорта его жителей. Она снабжает энергией примерно 600 тысяч жителей Самары и местные промышленные предприятия. Модернизация повысит надежность и качество тепло- и энергоснабжения города, улучшит экологичность станции и эффективность использования топлива. Больше возможностей для энергоснабжения — больше предприятий, которые смогут эту энергию использовать, а значит промышленный потенциал Самары будет расти и дальше", — рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

Энергоблок Самарской ТЭЦ мощностью 110 МВт введен в эксплуатацию в 1978 году и сегодня практически полностью исчерпал свой ресурс. Отбор в программу по ДПМ-2 он прошел в 2019 году.

Группа ВЭБ финансирует множество проектов топливно-энергетического комплекса. Так, для модернизации ТЭЦ в стране привлекаются в том числе средства Фонда развития промышленности. ФРП ранее профинансировал проекты по замене золоулавливающей установки котлоагрегата на ТЭЦ в Иркутской области, строительство и установку нескольких электрофильтров на Красноярской ТЭЦ-1. Общий объем финансирования по этим проектам превысил 1 млрд рублей.

Фонд развития промышленности по программе "Экологические проекты" предоставляет льготные займы под 1% и 3% годовых на суммы до 1 млрд рублей на проекты по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, снижению выбросов загрязняющих веществ, строительству и модернизации очистных сооружений.

Самарская ТЭЦ введена в эксплуатацию более 50 лет назад, сейчас она обеспечивает теплом и электроэнергией почти половину абонентов Самары, преимущественно поставляя тепло в жилые дома. В составе оборудования ТЭЦ насчитывается 5 турбин и 12 котлоагрегатов электрической мощностью 440 МВт, которые вырабатывают теплоэнергию в количестве 1954 Гкал/ч. Управляют процессом более 300 сотрудников.

Станция отобрана для участия в федеральной программе модернизации объектов генерации "ДПМ-2" ("ДПМ-штрих"). Мероприятия включают в себя комплексную замену котлоагрегата, паровой турбины, генератора и вспомогательного оборудования. Ввод новой мощности запланирован в октябре 2025 года. Стоимость проекта составляет 5,2 млрд рублей.

На Самарской ТЭЦ также внимательно относятся к решению экологических проблем: сокращается объем водопотребления, повторно используются сточные воды, снижаются сбросы вредных веществ, проводятся воздухоохранные мероприятия по подавлению окислов азота. Помимо этого, на станции действуют 12 систем управления технологическими процессами, одна из которых — система "Экология", контролирующая выбросы вредных веществ в атмосферу. Станция носит звание "Эколидер Самарской области".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3