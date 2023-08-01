ВЭБ.РФ открыл финансирование для модернизации Самарской ТЭЦ

Госкорпорация ВЭБ.РФ в рамках сделки по программе Фабрики проектного финансирования предоставила первые кредитные средства для модернизации мощностей Самарской ТЭЦ. Общая стоимость проекта составляет 10,6 млрд рублей. Окончание работ намечено на 2025 год.

Согласно данным Индекса ВЭБ.РФ, в Самаре доля износа городских сетей составляет 76%, при среднем показателе по стране в 44,8%. А комплексный индекс загрязнения атмосферы находится на отметке в 2 балла из 5 (в среднем по России — 1,7 баллов). Проект при поддержке ВЭБ.РФ будет способствовать повышению качества жизни в городе.

Планируется обновить паровую турбину, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. Благодаря этому вырастет электрическая и тепловая мощность станции — на 15 МВт и 13 Гкал/ч соответственно.

"Самарская ТЭЦ — одна из основ экономического роста города и комфорта его жителей. Она снабжает энергией примерно 600 тысяч жителей Самары и местные промышленные предприятия. Модернизация повысит надежность и качество тепло- и энергоснабжения города, улучшит экологичность станции и эффективность использования топлива. Больше возможностей для энергоснабжения — больше предприятий, которые смогут эту энергию использовать, а значит промышленный потенциал Самары будет расти и дальше", — рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

Энергоблок Самарской ТЭЦ мощностью 110 МВт введен в эксплуатацию в 1978 году и сегодня практически полностью исчерпал свой ресурс. Отбор в программу по ДПМ-2 он прошел в 2019 году.

Группа ВЭБ финансирует множество проектов топливно-энергетического комплекса. Так, для модернизации ТЭЦ в стране привлекаются в том числе средства Фонда развития промышленности. ФРП ранее профинансировал проекты по замене золоулавливающей установки котлоагрегата на ТЭЦ в Иркутской области, строительство и установку нескольких электрофильтров на Красноярской ТЭЦ-1. Общий объем финансирования по этим проектам превысил 1 млрд рублей.

Фонд развития промышленности по программе "Экологические проекты" предоставляет льготные займы под 1% и 3% годовых на суммы до 1 млрд рублей на проекты по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, снижению выбросов загрязняющих веществ, строительству и модернизации очистных сооружений.