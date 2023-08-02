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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее открывается выставка "Летний портрет"

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский художественный музей в четверг, 3 августа, представит выставку "Летний портрет", приуроченную к 75-летию со дня рождения академика Российской академии художеств Виктора Николаевича Разгулина.

Виктор Разгулин — один из известнейших московских художников, успешно работающих в области станковой живописи. Любимые темы художника — портрет в интерьере и пейзаж.
Произведения художника неоднократно экспонировались на отечественных и международных выставках, они являются частью коллекций крупнейших музеев страны.

Его живопись ярка, декоративна, отсылает к колористической смелости фовистов, а также к наивной прелести городецкой росписи.

Как написал о художнике искусствовед Андрей Сарабьянов: "Живопись Виктора Разгулина — еще одна разновидность пейзажа. Тут лирический взгляд на природу, поиски гармонии в людях, архитектуре, природе. Тихие уголки русской провинции или скрытые от палящего солнца дворик среднеазиатских городов — везде пластический и цветовой строй картин воплощает красоту вещественного мира".

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