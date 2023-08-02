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Туризм Общество

"Тольяттиазот" поддержал краеведческий проект по популяризации Тольятти

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти реализуется масштабный краеведческий проект "Три ритма города", приуроченный к 285-летнему юбилею города. Инициатива получила поддержку ТОАЗа в рамках V этапа грантового конкурса предприятия "Химия добра".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Автором проекта выступил Тольяттинский краеведческий музей. По трем основным районам города разработаны и нанесены на карту туристические маршруты, отражающие индивидуальность каждого округа. Знаковые достопримечательности, культурные места, объекты архитектурного наследия - развернутая карта представляет путешественникам как самые популярные, так и менее известные локации в Тольятти.

Первые экскурсии в сопровождении гидов посетили сотрудники ТОАЗа и гости города. До конца лета планируется провести еще несколько пеших экскурсий по самым интересным туристическим маршрутам. Завершится проект созданием карт-путеводителей.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" поддерживает социально значимые инициативы, в том числе направленные на сохранение культурного наследия и исторической памяти города и региона. Проект Тольяттинского краеведческого музея, который синтезировал опыт профессиональных историков и энтузиазм студентов, будет способствовать увеличению интереса к городу и популяризации Тольятти в туристической сфере".

Гид потребителя

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