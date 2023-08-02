"Тольяттиазот" поддержал краеведческий проект по популяризации Тольятти

В Тольятти реализуется масштабный краеведческий проект "Три ритма города", приуроченный к 285-летнему юбилею города. Инициатива получила поддержку ТОАЗа в рамках V этапа грантового конкурса предприятия "Химия добра".
Автором проекта выступил Тольяттинский краеведческий музей. По трем основным районам города разработаны и нанесены на карту туристические маршруты, отражающие индивидуальность каждого округа. Знаковые достопримечательности, культурные места, объекты архитектурного наследия - развернутая карта представляет путешественникам как самые популярные, так и менее известные локации в Тольятти.
Первые экскурсии в сопровождении гидов посетили сотрудники ТОАЗа и гости города. До конца лета планируется провести еще несколько пеших экскурсий по самым интересным туристическим маршрутам. Завершится проект созданием карт-путеводителей.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" поддерживает социально значимые инициативы, в том числе направленные на сохранение культурного наследия и исторической памяти города и региона. Проект Тольяттинского краеведческого музея, который синтезировал опыт профессиональных историков и энтузиазм студентов, будет способствовать увеличению интереса к городу и популяризации Тольятти в туристической сфере".
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....