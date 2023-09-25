Объявлены итоги XII конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Подведены итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". В церемонии награждения в Москве приняли участие 60 представителей масс-медиа из различных регионов России.
Во время визита в столицу участники конкурса посетили воркшоп "Как искусственный интеллект меняет журналистику: от сбора информации до создания контента", который провел старший вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком" Кирилл Меньшов. Также журналисты и блогеры первыми посмотрели несколько эпизодов сериала "Плакса". Музыкальная драма выйдет на платформе Wink 28 сентября. Фильм представили создатели проекта - креативный продюсер "Руки Вверх! Production" Вадим Бакунев и директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим.
"Мы рады обсуждать с представителями массмедиа развитие новых технологий, вместе отслеживать тренды в ИТ. Мы также готовы делиться знаниями и опытом, Сотрудничество с экспертами в ИТ-сфере не только поможет журналистам разобраться в проблеме, но и найти технологические возможности для упрощения процесса написания материалов и улучшения их качества", - отметил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком" Кирилл Меньшов.
На конкурс были допущены 2232 работы от 1 300 журналистов из многих регионов страны. Большинство заявок на участие поступило из Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.
Наибольшее количество работ представлено в номинациях "Интернет-СМИ" (955 материалов), "Телевидение" (450 сюжетов) и "Печатная пресса" (326 статей). В номинации "Социальные медиа" - 131 публикация, в "Радио и подкасты" - 102 сюжета. В спецноминации "Цифровизация региональных госуслуг" от Минцифры России, "Научпоп про мобилу" от Tele2 и "Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде соответственно заявлено 86, 41 и 142 материала.
Конкурс "Вместе в цифровое будущее" проходил на региональном и федеральном уровнях. Победителей определяли эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.
В состав федерального жюри вошли:
Мария Мезенцева, советник министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России;
Андрей Анненков, шеф-редактор D-Russia.ru;
Константин Анкилов, генеральный директор "ТМТ Консалтинг";
Дарья Чебакова, корреспондент отдела телекоммуникаций РБК;
Сергей Половников, руководитель Content Review;
Дарья Колесникова, пресс-секретарь Tele2;
Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;
Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;
Дарья Воронина, директор по развитию обучающих программ MINDSMITH.
"Благодаря журналистике миллионы людей узнают об удобных цифровых сервисах, которые меняют их жизнь к лучшему. Именно журналисты подогревают интерес к теме цифровизации в социуме. Мы стремимся рассказывать о технологиях просто и ценим поддержку коллег в этом", - отметила советник министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России Мария Мезенцева.
"Хочу отметить высокий профессиональный уровень участников. Многие работы отличаются глубиной раскрытия темы. За представленными на конкурс публикациями и сюжетами видна системная работа. Журналисты детально изучают предмет, анализируют источники, привлекают экспертов и делают точные выводы. Особенно интересны материалы, в которых представлен непредвзятый взгляд на проблематику информационно-коммуникационных технологий. Это сложная сфера, и радует, что так много специалистов в изданиях с ней успешно работают", - подчеркнул генеральный директор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.
"Работ в спецноминации "Научпоп про мобилу" не так много, но все они познавательные и интересные. Журналисты просто рассказывают о сложном, стараются заинтересовывать читателя, работая в жанрах комиксов, инструкций, юмористического сказа. Благодаря таким поучительным материалам люди начинают лучше разбираться в мобильной связи и убеждаются в ее безопасности, радиофобия теряет всякий смысл, а шапочки из фольги становятся реквизитом", - прокомментировала руководитель направления корпоративных коммуникаций, пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.
Победителями и призерами федерального этапа конкурса стали:
в номинации "Интернет-СМИ" -
1 место - Алла Скрипова, портал 74.ru, Челябинская область, До Челябинской области добралась связь 5G. Разбираемся, что это даст жителям и сотовым операторам;
2 место - Эвелина Киселева, информационное агентство "Татар-информ", Республика Татарстан, Штрих-коды, Face ID и никаких медицинских ошибок: в РКБ произошла цифровая революция;
3 место - Антон Соловьев, сетевое издание "МК в Карелии", Республика Карелия, Олонецкие гуси грозят стать героями онлайн-трансляций;
в номинации "Телевидение" -
1 место - Патимат Бурзиева, республиканская государственная вещательная компания "Дагестан", Республика Дагестан, Как дагестанцы солнце приручили;
2 место - Анастасия Ольденбургская, АНО "Ямал-Медиа", Ямало-Ненецкий автономный округ, Цифровизация на Ямале. Как "поумнеют" северные города;
3 место - Ирина Дмитриева, телевизионная и радиовещательная компания "Липецкое время", Липецкая область, Нейросеть: что это такое?;
в номинация "Печатная пресса" -
1 место - Светлана Родионова, еженедельная газета "Мордовия", Республика Мордовия, Доход у дома;
2 место - Марина Александрова, газета "Иркутск", Иркутская область, Иркутск - город подрастающих изобретателей;
3 место - Александр Филимоненко, "Российская газета", Дальневосточный филиал, Угрожающий ландшафт. Зачем Камчатке "колпак" информбезопасности;
в номинации "Радио и подкасты" -
1 место - Александр Шраменко, группа компаний "Медиа Траст", радио Рекорд Тула, Тульская область, Большой Hi-Tech;
2 место - Андрей Вержбовский, ГТРК "Пенза", Пензенская область, О развитии нейросетей в Пензе;
3 место - Иван Сухоносов, радио Business FM Челябинск, Челябинская область, Челябинск вошел в пятерку городов мира с самым недорогим интернетом;
в номинации "Социальные медиа" -
1 место - Андрей Федоров, блог fedorov.today, Чувашская Республика, AI в туристической деятельности - останутся ли гиды?;
2 место - Дмитрий Михайлов, технопарк "Якутия", Республика Саха (Якутия), Якутский проект показа кино Extra Cinema;
3 место - Нина Фатеева, сеть VK, Красноярский край, С мобильным интернетом на шарыповские озера.
Победителями в спецноминациях признаны:
"Цифровизация региональных госуслуг" -
Яна Позднякова, ГТРК "Ставрополье", Ставропольский край, Какие изменения произошли на портале Госуслуг с 1 января;
"Научпоп про мобилу" -
Мария Кузнецова, онлайн-журнал "Телеспутник", Санкт-Петербург, Как мифы и страхи угрожают прогрессу;
"Киберриски в детской среде" -
Андрей Мужщинский, Дзен. В городе Жить, Красноярский край, Овершеринг, кибербуллинг, секстинг - какие опасности подстерегают детей в интернете?
Победители федерального этапа в октябре поедут на Камчатку.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
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Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈