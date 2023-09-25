В Новокуйбышевске 30 человек тушили пожар повышенной сложности

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В воскресенье, 24 сентября, примерно в 19:35, начался пожар на ул. Декабристов, 104 в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.