Музей Эльдара Рязанова расскажет о своем здании

В четверг, 28 сентября, в 17:30 в Музее Эльдара Рязанова откроется выставка "История дома на ул. Саратовской" (12+).

До революции на ул. Саратовской, 124 был дом штабс-капитана Н.И.Залесова. Теперь у этого здания другой адрес - ул. Фрунзе, 120, и здесь располагается музей Эльдара Рязанова.

В выставке представят найденные в доме во время исследовательских работ экспонаты, которые отражают сменяющиеся исторические периоды и события самарской истории.

Вход на открытие выставки бесплатный.

Кроме того, в тот же день в 18:00 в музее пройдет лекция "Истории дома на ул. Саратовской" (16+). Лектор - историк, главный хранитель фондов музея Татьяна Марцун.

Главным героем лекции будет дом №124 в 72 квартале по ул. Саратовской, который неразрывно связан с историей одноименной улицы и самого города. Первые сведения относятся к 1870-м годам. Тогда этот участок принадлежал жене аптекаря, титулярного советника Александре Соломоновне Лотц. В течение нескольких десятилетий менялись хозяева дома, вмести с ними менялся и сам дом.

На лекции расскажут об основных датах строительства и историях живших здесь людей, а также о том, как доходный дом XIX века за более чем 100 лет превратился в музей.

Цена: 200 рублей. Продолжительность лекции - 1 час. Необходима предварительная запись по телефону (846) 332-05-16 или по ссылке.