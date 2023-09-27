Мужчина пострадал при пожаре в Новокуйбышевске

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Во вторник, 26 сентября, примерно в 22:16, начался пожар в доме № 5 на ул. Свердлова в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.