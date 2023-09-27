На ул. Черемшанской в Самаре сгорели гаражи

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 26 сентября, около 16:09, начался пожар на ул. Черемшанской, 232 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.