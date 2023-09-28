В Самаре произошел пожар в многоквартирном доме

В четверг, 28 сентября, в 12:41 в чрезвычайную службу поступила информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме на ул. Самарская, 107 в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Из дома эвакуировали трех человек, в том числе двоих детей. Пострадавших, к счастью, нет. В настоящее время на месте происшествия работают 110 человек и 34 единицы техники. Как уточнили в МЧС, пожар удалось локализовать в 14:10 на площади 400 кв. метров.

Местные жители рассказали "КП-Самара", что почувствовали запах гари, и вышли на улицу. Там они увидели, что горит соседний дом. Клубы дыма вырывались из-под крыши здания, со стороны двора.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Они огородили территорию, чтобы люди не подходили близко к горящему дому и случайно не пострадали.

По предварительным данным, дом, в котором произошел пожар, был построен в 1917 году. В нем деревянные перекрытия. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Причину еще предстоит установить специалистам.