Главный кардиолог региона дал рекомендации для пациентов после инфаркта миокарда

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Дмитрий Дупляков дал рекомендации для пациентов после инфаркта миокарда.
"После перенесенного инфаркта миокарда важно принять ряд мер для восстановления здоровья и предотвращения повторных сердечно-сосудистых проблем. Следуйте всем указаниям и назначениям врача. Принимайте все рекомендуемые лекарства, соблюдая дозы и режим приема", - дает советы врач.
- Измените свой образ жизни и следуйте здоровым привычкам. Отказ от курения является первоочередной задачей. Если пациент продолжает курить, то пятилетний риск умереть или перенести повторный инфаркт миокарда возрастает в 1,6 раза. Максимально избегайте также и пассивного курения.
- Регулярно контролируйте артериальное давление и уровень холестерина в крови.
- Постепенно начните физическую активность после согласования с врачом. Начинайте с легких упражнений, таких как ходьба. Постепенно увеличивайте интенсивность. Если учащенное сердцебиение сохраняется в течение пяти минут после прекращения ходьбы - это нежелательная реакция, надо уменьшать нагрузку.
- Избегайте избыточного веса и следуйте здоровому режиму питания. Это в том числе диета с низким содержанием жира, с оптимальным соотношением насыщенных и ненасыщенных жиров, со сниженным потреблением поваренной соли, с ограничением в рационе простых углеводов (сахаров), повышенным потреблением овощей и фруктов и использованием цельнозерновых продуктов. Необходимо отказаться от употребления алкоголя.
- Избегайте чрезмерного стресса и научитесь эффективным методам расслабления, таким как медитация или глубокое дыхание. Слушайте музыку для поддержания настроения.
- Не забывайте о психологической поддержке. Инфаркт может быть тяжелым эмоциональным испытанием, и важно получить поддержку от близких, друзей или специалистов.
- Регулярно посещайте врача для контроля и профилактических осмотров.
- Всем пациентам после перенесенного инфаркта миокарда необходимо проведение вакцинации от гриппа, поскольку эта инфекция способна значительно ухудшить течение ишемической болезни сердца и спровоцировать ее осложнения.
- Будьте внимательны к своему организму и замечайте любые новые симптомы или изменения. Если у вас возникают боли в груди, одышка или другие сердечные симптомы, немедленно обратитесь к врачу.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас