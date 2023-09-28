Главный кардиолог региона дал рекомендации для пациентов после инфаркта миокарда

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Дмитрий Дупляков дал рекомендации для пациентов после инфаркта миокарда.