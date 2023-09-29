"Росгосстрах": более 20% отравлений по полисам НС - с детьми

Порядка 22% отравлений клиентов с полисам страхования от несчастных случаев в 2022-2023 гг. - это происшествия с детьми и подростками, которым свойственно многое пробовать "на вкус". Об этом свидетельствует статистика обращений к старейшему страховщику России. Поэтому в "Росгосстрахе" призывают более внимательно следить за детьми. Да и вообще зачастую страхового случая можно избежать, если быть более внимательным - в том числе при сборе грибов, употреблении и применении специй (уксуса, уксусной эссенции), при работе с химическими веществами, нахождении в закрытых помещениях с работающим двигателем автомобиля, посещении бани или топке печки.
В этом году "Росгосстрах" получил вдвое меньше заявлений об отравлении от клиентов по полисам страхования от несчастных случаев, чем в 2022-м. При этом на количество выплат это практически не повлияло, поскольку в прошлом году большая часть заявленных событий относилась к исключениям или не входила в страховое покрытие.
Риск "Отравление" является стандартным для полисов страхования от несчастных случаев. Страховым покрытием охватываются случайные острые отравления, в том числе явившиеся следствием воздействия токсинов ядовитых змей, насекомых, возбудителя ботулизма, токсикоинфекция независимо от вида и пути заражения. При этом к страховым случаям не относятся инфекционные заболевания, аллергия независимо от ее проявлений (если иное не предусмотрено договором страхования), намеренное отравление химическими веществами, включая алкоголь и наркотические средства.
"Стандартные для всего рынка исключения - это отравление алкоголем или наркотиками, если компетентными органами не установлен факт насильственного введения таких веществ в организм", - напоминают в "Росгосстрахе".
Из тех случаев, которые однозначно являются страховыми, самые распространенные - отравления угарным и углекислым газом или токсичными парами. Последствия этого, к сожалению, бывают самыми печальными. Так, самая большая выплата в этом году составила 1,5 млн рублей - "Росгосстрах" выплатил полную страховую сумму по договору после гибели клиента из Москвы от отравления на производстве. Вообще же размер возмещения зависит от тяжести последствий отравления для организма и страховой суммы, на которую заключался договор.
Лидерами по количеству отравлений стали Москва, республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край и Ростовская область.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас