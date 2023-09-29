"Росгосстрах": более 20% отравлений по полисам НС - с детьми

Порядка 22% отравлений клиентов с полисам страхования от несчастных случаев в 2022-2023 гг. - это происшествия с детьми и подростками, которым свойственно многое пробовать "на вкус". Об этом свидетельствует статистика обращений к старейшему страховщику России. Поэтому в "Росгосстрахе" призывают более внимательно следить за детьми. Да и вообще зачастую страхового случая можно избежать, если быть более внимательным - в том числе при сборе грибов, употреблении и применении специй (уксуса, уксусной эссенции), при работе с химическими веществами, нахождении в закрытых помещениях с работающим двигателем автомобиля, посещении бани или топке печки.

В этом году "Росгосстрах" получил вдвое меньше заявлений об отравлении от клиентов по полисам страхования от несчастных случаев, чем в 2022-м. При этом на количество выплат это практически не повлияло, поскольку в прошлом году большая часть заявленных событий относилась к исключениям или не входила в страховое покрытие.

Риск "Отравление" является стандартным для полисов страхования от несчастных случаев. Страховым покрытием охватываются случайные острые отравления, в том числе явившиеся следствием воздействия токсинов ядовитых змей, насекомых, возбудителя ботулизма, токсикоинфекция независимо от вида и пути заражения. При этом к страховым случаям не относятся инфекционные заболевания, аллергия независимо от ее проявлений (если иное не предусмотрено договором страхования), намеренное отравление химическими веществами, включая алкоголь и наркотические средства.

"Стандартные для всего рынка исключения - это отравление алкоголем или наркотиками, если компетентными органами не установлен факт насильственного введения таких веществ в организм", - напоминают в "Росгосстрахе".

Из тех случаев, которые однозначно являются страховыми, самые распространенные - отравления угарным и углекислым газом или токсичными парами. Последствия этого, к сожалению, бывают самыми печальными. Так, самая большая выплата в этом году составила 1,5 млн рублей - "Росгосстрах" выплатил полную страховую сумму по договору после гибели клиента из Москвы от отравления на производстве. Вообще же размер возмещения зависит от тяжести последствий отравления для организма и страховой суммы, на которую заключался договор.

Лидерами по количеству отравлений стали Москва, республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край и Ростовская область.